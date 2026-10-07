Ruto ordena reforzar la respuesta contra el ébola tras detectarse el primer caso en Kenia

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Nairobi, 7 oct (EFE).- El presidente de Kenia, William Ruto, ha ordenado reforzar la respuesta contra el ébola después de que este país confirmara su primer caso importado de la enfermedad: un keniano que murió el pasado lunes en Nairobi, adonde viajó desde la República Democrática del Congo (RDC), que sufre una grave epidemia del virus.

Según un comunicado de la Presidencia que recogen este miércoles medios locales, Ruto reunió este martes -cuando las autoridades sanitarias informaron del caso- al Comité del Consejo de Seguridad Nacional (NSCC, en inglés) para evaluar la situación.

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Tras la reunión, el Gobierno intensificó "la vigilancia, el rastreo de contactos y otras medidas de salud pública para prevenir una mayor transmisión de la enfermedad", indicó el portavoz de la Presidencia, Hussein Mohamed, en la nota oficial.

"El rastreo de contactos está en curso. Ocho familiares del fallecido han sido puestos en cuarentena y están siendo sometidos a un seguimiento diario de síntomas. Veintiún trabajadores sanitarios que atendieron al fallecido también han sido puestos en cuarentena y están siendo objeto de un seguimiento estrecho", subrayó Mohamed.

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El rastreo de contactos también se amplió a los pasajeros que viajaron a Nairobi en el mismo vuelo que el fallecido, que voló con la aerolínea keniana Jambojet desde Kampala, capital de Uganda, adonde llegó por carretera desde la RDC, y aterrizó el pasado sábado en el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta de la capital de Kenia.

Hasta la fecha, precisó el portavoz, "se ha identificado y contactado a 27 pasajeros que pudieron haber tenido contacto con el fallecido".

El paciente fue enterrado "de manera segura, conforme a los protocolos de salud pública establecidos", indicó Mohamed.

Según medios locales, el enfermo, de 40 años, fue sepultado este martes en el Cementerio de Langata, en Nairobi, bajo estrictas medidas de seguridad para impedir cualquier propagación del virus.

"El país cuenta con capacidad para detectar, aislar y gestionar casos sospechosos", aseveró Mohamed.

Desde el pasado mayo, cuando se declaró oficialmente el brote en la RDC, hasta el 6 de octubre, Kenia ha realizado controles a 652.584 viajeros y ha analizado 267 muestras en cinco laboratorios, según el Gobierno.

De las 267 muestras analizadas, sólo una ha dado positivo: la del paciente fallecido el pasado lunes.

Mohamed instó a la población a "mantener la calma y la vigilancia".

También pidió "una estricta higiene de manos" y evitar el contacto con personas que presenten síntomas asociados a la enfermedad, como fiebre, dolor de cabeza intenso, dolor muscular, debilidad, vómitos, diarrea y hemorragias inexplicables.

La RDC declaró el pasado 15 de mayo su decimoséptimo brote de ébola, que ha causado 8.544 casos y 4.114 muertos confirmados, según el último balance del Gobierno congoleño.

La epidemia afecta a 64 zonas de salud de siete de las 26 provincias de la RDC: Ituri (este), Tshopo (centro-norte), Bas-Uélé (norte), Haut-Uélé (noreste), Kivu del Norte (este), Kivu del Sur (este) y Ubangi del Sur (noroeste).

Este brote es el segundo más mortífero de la historia a nivel global, aunque aún está lejos del más grave registrado hasta ahora, que causó 28.000 contagios y unos 11.000 muertos en África occidental entre 2014 y 2016.

La actual epidemia también se propagó a la vecina Uganda, donde la Organización Mundial de la salud (OMS) declaró el 26 de agosto el fin del brote, después de contabilizarse veinte contagios confirmados, incluidos quince importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

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