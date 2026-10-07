Bulgaria concluye sin supervivientes búsqueda de 10 marineros de buque hundido con drones

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Varna (Bulgaria), 7 oct (EFE).- Bulgaria concluyó sin hallar supervivientes la operación de búsqueda de los diez tripulantes del carguero Alfa Watan, desaparecidos el martes tras hundirse el buque en el mar Negro después de un ataque con drones navales y aéreos, informó este miércoles el servicio de rescate.

El barco, de bandera togolesa y propiedad turca, navegaba de Egipto a Rumanía cuando fue atacado hacia las 02.45 hora local (23.45 GMT del lunes), a 70 millas náuticas (unos 130 kilómetros) de la costa búlgara, dentro de su zona económica exclusiva.

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"No hay rastro de los marineros y lo más probable es que no lo haya", declaró este miércoles en la ciudad portuaria de Varna Rumen Nikolov, responsable de emergencias y rescate de la Administración Marítima.

La operación concluyó oficialmente el martes a las 17.00 horas y no se reanudará, añadió el responsable búlgaro, que indicó que no hay rastro de los marinos pese a participar varios medios aéreos y marítimos.

En la zona se encontraron una embarcación volcada, tres balsas salvavidas y restos del carguero.

Fuentes de Defensa indicaron a EFE que buques de la Armada siguen vigilando la zona y estarán atentos a la presencia de posibles supervivientes pero no buscarán activamente.

Las autoridades desconocen la carga del Alfa Watan y la procedencia de los drones, aunque el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, atribuyó el ataque a Rusia.

"Verificamos todos los detalles con la parte búlgara. Nuestra Armada contactó con sus homólogos en Bulgaria y se ha confirmado que se trató de un ataque ruso combinado con drones marítimos y aéreos", señaló Zelenski en un mensaje en X.

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Ante el riesgo de contaminación por la carga del buque, las autoridades búlgaras han comenzado a tomar muestras de agua en varias localidades costeras.

Nikolov señaló que se detectó una contaminación mínima, aunque expertos consultados por EFE estiman que el buque podría contener unas 500 toneladas de combustible, cuyo vertido dependerá de su posición en el fondo marino.

El ataque alcanzó también al carguero Able, de bandera de Palaos y propiedad turca, que permanece a la deriva y podría hundirse, según Nikolov.

Un dron naval impactó en la popa e inundó la sala de máquinas por lo que Nikolov considera que la nave terminará por naufragar.

Los 18 tripulantes de esa embarcación, de nacionalidad turca e india, fueron rescatados y trasladados al puerto de Varna.

Un marinero indio se encuentra muy grave, hospitalizado en coma inducido con quemaduras en el 45 % del cuerpo, según fuentes de Defensa.

La presidenta búlgara, Iliana Yotova, convocó para esta tarde al Consejo Consultivo de Seguridad Nacional para analizar los riesgos para la seguridad marítima y las infraestructuras críticas derivados de la guerra en Ucrania.

La reunión congregará a responsables del Gobierno, el Parlamento, Defensa, Interior y los servicios de inteligencia, junto a los líderes de las formaciones parlamentarias.EFE