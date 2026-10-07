'Piojo' Alvarado: El equipo siente "mucha frustación por los resultados"

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Los Ángeles (EE.UU.), 6 oct (EFE).- Roberto 'Piojo' Alvarado afirmó este martes que la selección mexicana siente "mucha frustación" por los resultados en los cuatro amistosos que han disputado recientemente y esperan que puedan "mejorar y aprender" esta nueva era liderada por Rafa Márquez.

"Obviamente queríamos ganar los cuatro partidos", admitió 'Piojo' en una rueda de presta posterior al encuentro contra Chile, en el que cayeron por 0-2 en el Estadio Memorial Coliseo de Los Ángeles.

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Esta derrota, sumada a la de la semana contra EE.UU. y los empates firmados contra Colombia y Perú han, "dolido" al equipo, ya que el resultado "no fue el que esperado".

Al fin y al cabo, "son los primeros partidos con Rafa (Márquez) y confirmamos en las herramientas que nos pueda dar para mejorar y aprender", sentenció. EFE