Miércoles, 7 de octubre de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 7 oct (EFE).-

Jerusalén.- Se cumplen tres años de los ataques de milicias gazatíes lideradas por Hamás en territorio israelí, que causaron 1.200 muertos y 251 cautivos y tras los que Israel emprendió una ofensiva que ha arrasado el enclave palestino y dejado más de 74.000 muertos.

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Reim (Israel).- Con motivo del tercer aniversario de los ataques de Hamás en Israel, las familias de los fallecidos homenajean a sus seres queridos en el lugar en el que se celebró el Festival Nova, donde murieron casi 400 de las 1.200 personas asesinadas ese día.

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Estocolmo.- La Academia Real de Ciencias de Suecia anuncia el ganador del Premio Nobel de Química de 2026.

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París - Los ministros de Educación, Édouard Geffray, y de Interior, Laurent Nuñez, comparecen ante la Asamblea Nacional, un día después de las multitudinarias manifestaciones de estudiantes de secundaria, que se han extendido por Francia y han aumentado la presión sobre el Gobierno.

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Estrasburgo.- El Parlamento Europeo vota un informe sobre las relaciones políticas entre la Unión Europea (UE) y China en el que planea declarar que las relaciones entre ambos bloques están en un "punto crítico" por las prácticas económicas desleales de China, como el dumping y el espionaje, y su posición sobre la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.

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Saná - La fuerzas gubernamentales yemeníes tratan de consolidar los avances anunciados en torno a Bab al Mandeb y en la ciudad portuaria de Moca, mientras los rebeldes hutíes niegan la toma de estos territorios y amenazan con ampliar sus ataques contra objetivos en Arabia Saudí.

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Helsinki/Laponia.- Viaje oficial de sus majestades los reyes de España a Finlandia, donde hoy se desplazarán también a Laponia.

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Nueva Delhi.- El presidente del Gobierno tibetano en el exilio, Penpa Tsering, discute en entrevista con EFE la estrategia del Tíbet frente a China, en medio de una creciente pugna con Pekín por el control de la sucesión del dalái lama y nuevas leyes étnicas chinas que Tsering describe como un "genocidio" contra la nación tibetana.

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Estrasburgo.- El Parlamento Europeo debate con la Comisión y el Consejo sobre los avances en las negociaciones para el presupuesto de la UE 2028-2034

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Estrasburgo.- El Parlamento Europeo vota el desembolso de una ayuda del Fondo Europeo de Ajuste a la Globalización para Trabajadores Desplazados para empleados del sector del automóvil en Galicia

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Tel Aviv.- Se lleva a cabo en Tel Aviv la ceremonia oficial en memoria de las 1.200 víctimas israelíes de los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023, con motivo del tercer aniversario de la masacre.

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Berlín.- Acto conmemorativo en Berlín con motivo del tercer aniversario de los atentados del 7 de octubre en Israel.

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Nueva York (EE.UU.).- Vigilia en Nueva York para conmemorar el tercer aniversario de los atentados del 7 de octubre en Israel.

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Miami (EE.UU.).- El Memorial del Holocausto de Miami Beach celebra un acto conmemorativo con motivo del tercer aniversario de los atentados del 7 de octubre.

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Londres.- Las universidades londinenses marchan por Palestina.

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Berlín.- Manifestación en Berlín contra la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza.

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Nueva York (EE.UU.).- Estudiantes de la Universidad de Nueva York se declaran en huelga en apoyo a Palestina en el aniversario de los atentados del 7 de octubre.

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Bogotá.- Manifestación en favor de Palestina organizada por el comité Octubre por Palestina bajo el lema "El genocidio continúa".

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Tokio.- Manifestación contra la ofensiva terrestre del ejército israelí en la Franja de Gaza.

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Teherán.- La presencia de mujeres motoristas ha pasado de ser una rareza a algo casi común en las calles de Teherán en menos de un año, a pesar de que el Gobierno iraní no ha cumplido su promesa de emitir permisos de conducir motocicletas para féminas.

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San Antonio (EE.UU.).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace campaña en Texas en apoyo del candidato republicano al Senado, Ken Paxton, en una contienda que parecía asegurada para su partido, pero que las encuestas muestran cada vez más reñida.

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Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV preside en el Vaticano la audiencia general de los miércoles.

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Singapur.- La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, pronuncia el discurso inaugural antes de las reuniones anuales.

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Santiago de los Caballeros (R. Dominicana).- El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, y el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Manuel Salazar-Xirinachs, inauguran el Cuadragésimo Primer Período de Sesiones del organismo, en el que se discutirán fórmulas para la cooperación y el desarrollo de los países de la región.

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Montevideo.- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, se reúne en Montevideo con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa.

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Santo Domingo.- Celebración de la XI Semana de la Energía de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde), donde autoridades de 27 países debaten sobre los desafíos estratégicos de la transición energética regional, con énfasis en la transición energética justa, la innovación tecnológica, la integración energética regional y la seguridad energética.

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Nueva Delhi.- El Banco de la Reserva de la India (RBI, en inglés) elevó este miércoles la tasa de interés de referencia a 5,50 %, el primer aumento en casi cuatro años, en medio de la presión inflacionaria causada por el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio.

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McAllen (EE.UU.)-. Empresarios de la agricultura y la construcción en el sur de Texas advierten que las operaciones de ICE están agravando la escasez de trabajadores y perjudicando sus negocios, un malestar que amenaza con erosionar el apoyo a los republicanos de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

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Puerto Esperanza (Cuba).- Puerto Esperanza es un recóndito pueblo pesquero cubano a más de 200 kilómetros de La Habana donde el tiempo parece haberse detenido y los pescadores que allí viven “luchan” a diario para poder subsistir y continuar.

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Ciudad de Guatemala.- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, ofrecerá este miércoles un acto oficial de disculpa pública a autoridades indígenas ancestrales criminalizadas por su labor en defensa de la democracia y los resultados electorales, durante las movilizaciones de 2023.

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Ciudad de México.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de México, José Medina Mora, analiza en entrevista con EFE los retos para las empresas mexicanas ante un nuevo escenario de guerra comercial con Estados Unidos y la necesidad de diversificar mercados para reducir la dependencia de su principal socio comercial.

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Miami (EE.UU.).- Los astronautas de la Crew-12 regresan a la Tierra más de siete meses después de su llegada a la Estación Espacial Internacional, donde realizaron experimentos, caminatas espaciales y labores de mantenimiento del laboratorio orbital.

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Berlín.- El canciller alemán Merz asiste a la denominada ‘Cumbre de Alemania’, un evento económico y político organizado por varios medios alemanes.

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Montevideo.- La Cámara Uruguaya de Fintech presenta el primer Mapa Fintech del Uruguay,

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Nueva York (EEUU).- Audiencia judicial para un soldado estadounidense acusado de utilizar información confidencial para apostar por una incursión contra Maduro.

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Karlsruhe (Alemania).- Llegada del expresidente del servicio de inteligencia exterior de Alemania (BND) , August Hanning, detenido como sospechoso de espionaje, a un Tribunal Federal de Justicia de Karlsruhe.

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Ciudad de Panamá.- Organizaciones ambientales de Panamá reaccionan ante la propuesta de una comisión del Gobierno de cerrar de manera ordenada una gran mina de cobre, paralizada desde 2023 por un fallo judicial tras una oleada inédita de protestas que esas mismas agrupaciones lideraron.

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Córdoba (Argentina).- El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, inaugura en Buenos Aires el V Congreso de Asturianía.

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Montevideo.- En el marco de los 60 años de la fundación de la Convención Nacional de Trabajadores, el presidente de la central sindical PIT-CNT de Uruguay, Marcelo Abdala, habla en una entrevista con la Agencia EFE sobre la situación laboral del país y los desafíos que tiene el sindicalismo.

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Berlín.- Rueda de prensa con el ganador del Premio Nobel de Medicina Peter Hegemann en la Universidad Humboldt de Berlín.

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París.- El museo Fundación Louis Vuitton rinde homenaje en París a Gustave Fayet, coleccionista pionero de obras de Van Gogh, y también uno de los primeros en exponer a Picasso, además de pintor cercano al estilo de Paul Gauguin.

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Busan (Corea del Sur).- Actores y actrices, como la china Fan Bingbing, y directoras, como la estadounidense Maggie Gyllenhaal, presentaron sus películas este miércoles en el Festival Internacional de Cine de Busan.

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Miami (EE.UU.).- El Festival de Cine GEMS de Miami presenta las películas que predice que serán las favoritas para la temporada de premios.

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Fráncfort (Alemania).- Pase de prensa a la Feria Internacional del Libro de Fráncfort de 2026.

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srp/aca/EFE

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