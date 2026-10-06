Organización de Aviación Civil pide renovar compromiso para reducir las emisiones aéreas

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Toronto (Canadá), 6 oct (EFE).- La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) pidió este martes a sus 193 Estados miembros que renueven su compromiso con CORSIA, el sistema mundial creado hace diez años para compensar y reducir las emisiones de carbono de la aviación internacional.

La agencia de Naciones Unidas, con sede en Montreal, recordó que su Asamblea aprobó el 6 de octubre de 2016 el Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA, por sus siglas en inglés), que calificó como la primera medida mundial basada en el mercado adoptada por un sector económico para hacer frente a sus emisiones.

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El sistema se creó con el objetivo de lograr un crecimiento neutro en carbono de la aviación internacional a partir de 2020 y actualmente constituye uno de los principales instrumentos de la OACI para avanzar hacia su meta de alcanzar cero emisiones netas de carbono en el transporte aéreo internacional en 2050.

CORSIA complementa las reducciones de emisiones logradas mediante mejoras en la tecnología de las aeronaves y las operaciones, y permite reducir las obligaciones de compensación mediante el uso de combustibles elegibles con menor huella de carbono.

Según la OACI, el volumen de combustibles sostenibles de aviación (SAF) y de otros combustibles de menor contenido de carbono certificados bajo el programa se ha más que duplicado en los últimos dos años.

El presidente del Consejo de la OACI, Toshiyuki Onuma, destacó en un comunicado que el respaldo unánime de los Estados miembros confirma el papel central de CORSIA y permite evitar "medidas fragmentadas o duplicadas" entre países.

Por su parte, el secretario general de la organización, Juan Carlos Salazar, señaló que los próximos años serán "decisivos" y reclamó acelerar el desarrollo de combustibles sostenibles y garantizar una aplicación rigurosa del sistema.

"CORSIA seguirá dependiendo de la cooperación sostenida, el progreso técnico y una implementación sólida", afirmó Salazar. EFE