Cerca de 100.000 jubilados anticipadamente y con más de 40 años cotizados reciben un plus en su pensión

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Un total de 95.499 de jubilados que accedieron a su pensión de forma anticipada y que cuentan con más de 40 años cotizados reciben un complemento de mejora de la Seguridad Social en su pensión, según ha informado el Gobierno en una respuesta parlamentaria recogida por Europa Press.

Esta compensación económica está regulada en la disposición adicional primera de la reforma de pensiones de 2021 y tiene como objetivo corregir las penalizaciones aplicadas a jubilados anticipados a los que les habrían correspondido mejores condiciones con la normativa posterior.

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En concreto, la regulación afecta a aquellas personas que accedieron a la pensión contributiva de jubilación de forma anticipada involuntaria --como máximo cuatro años antes de la edad ordinaria-- o voluntaria --hasta dos años antes-- entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2021.

La diputada de Podemos Martina Velarde registró una pregunta parlamentaria en el Congreso para conocer el número de beneficiarios y el Ejecutivo ha registrado una respuesta parlamentaria, recogida por Europa Press, donde detalla que el número de pensiones beneficiadas fue de 95.499 a 1 de mayo de 2026.

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CONDICIONES PARA ACCEDER AL PLUS

Para poder ser beneficiario de esta plusvalía con efectos desde el 1 de marzo de 2022, la ley exige acreditar al menos 44 años y seis meses de cotización, o bien un mínimo de 40 años cotizados si la cuantía de la pensión era inferior a los 900 euros a fecha de 1 de enero de 2022.

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Asimismo, es imprescindible que el importe de la pensión inicial reconocida en su momento resultara inferior al que habría correspondido de haberse aplicado los coeficientes reductores vigentes desde el 1 de enero de 2022. La cuantía del complemento equivale, precisamente, a esa diferencia.

Según recoge el texto normativo, este plus económico se abona repartido en catorce pagas al año, ostenta la naturaleza jurídica de pensión de jubilación y queda integrado en la misma a todos los efectos legales, incluida la aplicación del límite máximo de pensiones.

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ELIMINAR PENALIZACIONES

Recientemente, el Congreso ha admitido a trámite una proposición de ley de Podemos que precisamente pide eliminar los coeficientes reductores en la jubilación anticipada cuando se acrediten 40 o más años cotizados.

Además de eliminar esas penalizaciones, el texto que se admitió a trámite tenía carácter retroactivo, de manera que las personas que ya se jubilaron puedan reclamar el recálculo de sus prestaciones y se puedan beneficiar de un plus en su pensión.

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De momento, el texto sólo se ha admitido a trámite y tiene por delante todo el procedimiento legislativo habitual que, de culminarse, tardaría varios meses.