La francesa Mistral, principal IA de la UE, presenta modelo para competir con China y EEUU

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París, 6 oct (EFE).- La francesa Mistral, considerada la principal inteligencia artificial de la Unión Europea (UE), anunció este martes un nuevo modelo de lenguaje, Mistral Large 4, con la meta de competir con los gigantes estadounidenses Anthropic, OpenAI y Google, así como con varias empresas de IA de China.

En un comunicado, el cofundador de Mistral, Guillaume Lample, afirmó que con este nuevo modelo la compañía francesa "recorta la distancia" con los mejores, en un momento en el que se reprocha a Europa haberse quedado atrás en la carrera por la IA.

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La empresa señaló que el Mistral Large 4 se sitúa entre "los mejores modelos del mundo en métricas agregadas" en código abierto, lo que implica que cualquier empresa o desarrollador puede descargarlo, personalizarlo y ejecutarlo en sus propios servidores sin enviar sus datos a terceros ni depender de una infraestructura privada ajena.

"Alcanza un rendimiento de vanguardia (...) en sectores esenciales: la ciberseguridad, los procesos industriales y las finanzas", añadió, por su parte, Pierre Stock, vicepresidente a cargo del área científica de Mistral.

Este anuncio de Mistral se produce un mes después de haber logrado 3.000 millones de euros para una ampliación de capital en una operación en la que participó en particular el gigante surcoreano Samsung y que valora el grupo francés de inteligencia artificial en más de 21.000 millones de euros.

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La empresa fue creada en abril de 2023 por el que es su actual consejero delegado, Arthur Mensch; el director científico, Guillaume Lample, y el director técnico, Timothée Lacroix.

Desde entonces, su rápido crecimiento la ha convertido en un activo cuya importancia estratégica para Francia va mucho más allá de su dimensión económica y su presidente, Emmanuel Macron, no ha dejado de respaldarla como un instrumento para disponer de una entrada soberana europea en un sector de la IA dominado de forma abrumadora por gigantes estadounidenses y chinos. EFE

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