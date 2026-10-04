Georgina Rodríguez, imparable tras su boda con Cristiano Ronaldo, presume de curvas durante el rodaje de su último spot

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MADRID (CHANCE)

Georgina Rodríguez continúa imparable en lo que a proyectos profesionales se refiere. A punto de cumplir dos meses de casada con Cristiano Ronaldo y recién llegada del Festival de Cine de Venecia, la empresaria ha retomado su apretada agenda laboral y se ha dejado ver en Madrid inmersa en uno de sus últimos trabajos.

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La 'it girl' ha paralizado una de las zonas nobles de la capital durante la grabación de un spot publicitario. Rodeada de un nutrido equipo de profesionales, Georgina se ha mostrado en todo momento cercana y sonriente, derrochando complicidad con los miembros del equipo durante una jornada de trabajo en la que ha vuelto a demostrar su faceta más profesional.

Ataviada con un total look en negro, la oscense ha presumido de curvas con un vestido de inspiración lencera, unos originales pantys y stilettos, dejando patente una vez más su pasión por la moda. Y es que este sector se ha convertido en uno de los principales pilares de su trayectoria profesional, después de que comenzase trabajando como dependienta y haya terminado convirtiéndose en imagen de numerosas firmas de lujo de moda, calzado, complementos, belleza y lifestyle.

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Sin olvidar su faceta familiar, ya que sus hijos continúan siendo una de sus grandes prioridades, Georgina compagina sus compromisos profesionales con su día a día junto a ellos. Una vida marcada por los viajes, los eventos y los proyectos publicitarios que mantiene a la mujer de Cristiano Ronaldo como una de las grandes protagonistas de las redes sociales.