Condenan a 22 años de cárcel a miembro del PCC por tiroteo durante concierto en Paraguay

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Asunción, 6 oct (EFE).- Un tribunal de Paraguay condenó a 22 años de cárcel a un miembro del grupo criminal brasileño Primer Comando de la Capital (PCC) por la muerte de un integrante de esa organización y de una joven influenciadora durante un tiroteo en un concierto en 2022, informaron este martes medios locales.

Los jueces Federico Rojas, María Luz Martínez y Dina Marchuk condenaron a Alcides de Jesús Villasboa Peralta, conocido como 'Ropero', acusado de "instigador de homicidio doloso", asociación criminal y tenencia no autorizada de armas de fuego con serie adulterada, según el diario Última Hora.

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También fue sentenciado a cinco años de prisión el suboficial de la policía Junior Michael Peralta Díaz por asociación criminal, agregó el rotativo.

Ambos condenados están involucrados en el asesinato, en enero de 2022, de Marcos Rojas, alias 'Marcos capital', durante un ataque armado ejecutado el 30 de enero de 2022 durante un concierto en la ciudad paraguaya de San Bernardino (centro).

En el hecho también perdió la vida la modelo e influenciadora Cristina 'Vita' Aranda, de 29 años, quien era la esposa de Iván Torres, exfutbolista del Club Olimpia, y resultaron heridas al menos seis personas.

Villasboa fue detenido el 6 de febrero de 2022 en la ciudad de Pedro Juan Caballero (norte), fronteriza con Brasil, al ser considerado por el Ministerio Público como instigador del tiroteo.

En un proceso derivado de esta causa, alias 'Ropero' y otros dos miembro del PCC fueron condenados el 28 de julio de 2025 por comercialización de cocaína.

Esta investigación reveló el año pasado que Villasboa contrajo en 2021 una deuda con Rojas por un alijo de cocaína, lo que fue motivo de un conflicto entre ambos, y que los dos sujetos eran miembros del PCC. EFE