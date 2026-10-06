OMS: Dos de cada tres jóvenes europeos sufren abusos u otras experiencias adversas

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Ginebra, 6 oct (EFE).- Dos de cada tres jóvenes europeos dicen haber sufrido abusos, negligencias, violencia doméstica u otras "adversidades" similares, indica un sondeo elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en colaboración con la Universidad de Liverpool John Moores (Reino Unido).

Según la encuesta publicada este martes, realizada a 26.000 personas de entre 18 y 30 años en la Unión Europea (UE), Noruega e Islandia, uno de cada cinco sondeados experimentaron cuatro o más tipos de experiencias adversas, y de ellos un 76,3 % había necesitado ayuda profesional en materia de salud mental.

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Este grupo tiene mayores probabilidades de sufrir violencia, pero también de ejercerla, y con frecuencia fue víctima de ciberacoso durante la infancia, según denuncia el sondeo, con datos recopilados entre noviembre de 2025 y enero de 2026.

Según la OMS, una mayor exposición a estas experiencias adversas aumenta las probabilidades de dejar los estudios, no encontrar trabajo o vivir en un hogar de bajos ingresos, pero también de tener menor confianza en los demás y escaso sentimiento de pertenencia a la comunidad.

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"Cuando un niño crece en un entorno de violencia o en un hogar en crisis, no debería sorprendernos que esas experiencias le acompañen años después en el aula, el mercado laboral y sus relaciones", analizó la directora de Sistemas de Salud de OMS Europa, Natasha Azzopardi-Muscat.

"No estamos hablando de una pequeña minoría desafortunada (...) ni de un mero problema de salud mental, sino social y económico, que requiere la participación de todos los sectores, no sólo los servicios sanitarios", agregó.

OMS pidió a la vista de los resultados que se aborden las condiciones que propician este problema, entre ellas la pobreza, la exclusión social y la violencia en las comunidades.

También recomendó que los servicios sanitarios y sociales, la educación y la justicia reconozcan y respondan a las personas afectadas por este tipo de situaciones durante la infancia y les ayuden a "romper el ciclo antes de que se transmita a la siguiente generación". EFE

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