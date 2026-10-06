Los hutíes niegan los avances de fuerzas yemeníes en oeste y los llaman "falsas hazañas"

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Saná, 6 oct (EFE).- Los rebeldes chiíes hutíes negaron este martes que las tropas progubernamentales del Gobierno yemení reconocido internacionalmente hayan tomado posiciones en la costa occidental del país en medio de la ofensiva contra los insurgentes, que tildaron estos anuncios de "falsas hazañas".

Las unidades de los hutíes "mantienen bajo su control todos sus avances sobre el terreno, y lo que difunde el enemigo no son más que falsas hazañas para complacer a sus amos, al igual que sus métodos maliciosos, de los que nuestro pueblo es consciente, tanto en la costa occidental como en otros lugares", indicó en su cuenta oficial de X el portavoz militar de los rebeldes, Yahya Sarea.

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Ayer, en el marco de la ofensiva bautizada como "Amanecer del Yemen", iniciada hace dos días por el presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial del Yemen, Rashad al Alimi, y apoyada por la coalición capitaneada por Riad, las tropas leales al Gobierno yemení recuperaron la zona que da acceso a Bab al Mandeb, así como a la ciudad de Moca, que estaban en manos de los hutíes el mes pasado, indicaron fuentes oficiales.EFE