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Kenia confirma su primer caso de ébola en Nairobi, un contagio importado de RD del Congo

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Nairobi, 6 oct (EFE).- El Gobierno de Kenia confirmó este martes su primer caso de ébola en Nairobi, un contagio importado de la República Democrática del Congo (RDC) que afecta a un keniano ya fallecido que vivía en ese país, donde se declaró un brote de la enfermedad en mayo, el segundo peor de la historia.

"El Ministerio de Sanidad de Kenia desea informar al público de que ha confirmado el primer caso importado de la enfermedad del virus Bundibugyo del Ébola", señaló en una rueda de prensa en Nairobi el ministro de Sanidad, Aden Duale. EFE

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