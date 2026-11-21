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Manuel Fuentes

Lisboa, 21 nov (EFE).- Una victoria del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las elecciones generales españolas del próximo día 29 podría dar argumentos a la izquierda portuguesa, mientras que una eventual coalición del Partido Popular (PP) con Vox podría reforzar a Chega y aumentar la presión para que la derecha tradicional portuguesa se acerque a ese partido.

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Así lo plantean tres expertos portugueses en política y comunicación política consultados por EFE: María Isabel Damásio, profesora de la Universidad Autónoma de Lisboa y especialista en periodismo político; André Azevedo Alves, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Católica Portuguesa, y António Costa Pinto, del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa.

"El debate político no está, por ahora, muy influido por el clima político que se vive en España", afirma Damásio. Alves también califica esa influencia de "relativamente reducida".

Según este profesor, una parte de la derecha portuguesa intenta vincular al Partido Socialista (PS) con Pedro Sánchez para aprovechar lo que considera la impopularidad del presidente español y las acusaciones de abuso de poder y corrupción formuladas contra él. Alves añade que el asunto no ha tenido gran impacto hasta ahora.

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El resultado podría cambiar el debate. Si el PP formara Gobierno sin Vox, sostiene Damásio, la Alianza Democrática —coalición del Partido Social Demócrata (PSD), de centroderecha, y el CDS— podría defender que la derecha moderada puede gobernar sin la extrema derecha.

Si Vox entrara en el Ejecutivo, Chega, el partido portugués de extrema derecha, tendría nuevos argumentos para reclamar una alianza similar con el PSD, agrega.

Costa Pinto por su parte considera que, en ese escenario, se debilitaría la resistencia del Gobierno minoritario del PSD a alcanzar acuerdos más amplios con Chega. Alves también prevé más presión sobre el PSD, aunque no cree que su líder, el primer ministro Luís Montenegro, cambiara de postura. A su juicio, la presión podría facilitar que lo hiciera un futuro dirigente del partido.

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Damásio vincula el debate a las tensiones internas del PSD, a la aparición de un nuevo partido relacionado con Isaltino Morais, alcalde de Oeiras y antiguo socialdemócrata, y a la disposición del ex primer ministro Pedro Passos Coelho a formar con Chega las alianzas necesarias para gobernar.

La profesora advierte de que André Ventura, líder de Chega, podría intentar convencer al electorado de que su proyecto de cambio político solo sería posible si el partido obtuviera más representación parlamentaria.

Por las características del discurso populista, sostiene, sería difícil prever su estrategia: "En cada momento dirá lo que considere más favorable para alcanzar sus objetivos".

Una victoria del PSOE podría beneficiar a la izquierda portuguesa. Damásio cree que reforzaría al PS y le daría argumentos para reclamar estabilidad y aglutinar a los partidos situados a su izquierda.

Alves también considera que ayudaría a ese espacio, aunque pocos en Portugal se arriesgarían, dice, a apoyar públicamente a Sánchez con entusiasmo. Costa Pinto prevé un efecto menor si los socialistas ganaran y consiguieran gobernar: "Quedaría todo igual".

Damásio matiza que una victoria socialista no restaría necesariamente espacio a Chega: el partido perdería fuerza al sostener que un cambio a la derecha es "inevitable", pero podría intensificar la polarización con lo que denomina la "izquierda socialista".

Si Vox participara en el Gobierno español, añade, podrían suscitarse debates más intensos en Portugal sobre inmigración, seguridad, justicia y políticas sociales y europeas.

Los efectos sobre las relaciones entre Portugal y España dependerían de la fórmula de Gobierno que pudiera establecerse en Madrid. Alves señala que los vínculos bilaterales han sido en gran medida independientes de la orientación ideológica de sus respectivos Gobiernos. Costa Pinto tampoco espera grandes cambios en ese ámbito.

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Damásio contempla que Montenegro pudiera encontrar puntos de contacto con un Gobierno español en el que participara Vox, aunque eso no implicaría necesariamente coincidencias.

En la Unión Europea, advierte, podrían surgir diferencias si el PP adoptara posiciones cercanas a Vox, que prioriza la soberanía nacional frente al fortalecimiento de las instituciones comunitarias. Portugal, con menor peso que España, tendría que buscar equilibrios para preservar su posición. EFE

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