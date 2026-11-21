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Moscú, 21 nov (EFE).- Seis civiles, entre ellos una menor de edad, murieron tras el derrumbe de un edificio en la localidad Yubiléinoye, de la anexionada Lugansk, provocado por el impacto de un dron ucraniano, según denunció este sábado el líder prorruso de este región, Leonid Pásechnik.

"A consecuencia del bárbaro ataque de los neonazis contra los edificios de viviendas murieron seis personas", escribió en su cuenta de MAX, la red de mensajería rusa.

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Señaló que la operación de rescate llevada a cabo en esta localidad, atacada la víspera por el ejército ucraniano, concluyó tras más de 24 horas de labores.

En un principio, Pásechnik informó de la muerte de tres personas a consecuencia del derrumbe, una cifra que amplió posteriormente.

"Los efectivos del Ministerio de emergencias de Rusia retiraron de bajo los escombros a otros tres fallecidos: una niña de 13 años y su mamá, además de una anciana", indicó.

El líder prorruso denunció que "lo ocurrido es un crimen que no tiene excusa alguna".

"Se trató de ataques deliberados contra edificios de vivienda y personas dormidas. Entre los muertos hay niños, hombres y mujeres jóvenes, gente común. Esto no tiene ningún sentido desde el punto de vista m litar solo aterrorizar a gente indefensa. Eso es todo de lo que es capaz la junta de Kiev", sostuvo.

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Según denunció este viernes el Comité de Instrucción de Rusia (CIR), el edificio se derrumbó a consecuencia de un ataque ucraniano, tras lo cual las autoridades rusas incoaron una causa penal.

Las autoridades locales indicaron que a consecuencia del masivo ataque de la víspera al menos 19 edificios resultaron dañados.EFE