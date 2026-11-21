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Claudia Sacristán

Roma, 21 nov (EFE).- "Aquí nadie es extranjero". El mensaje preside la fachada de la escuela pública Carlo Pisacane, un colegio de la periferia de Roma que ha conseguido en los últimos años dejar atrás el estigma de "colegio gueto" para convertirse en un referente de integración dentro y fuera de Italia.

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Ubicada en Torpignattara, un barrio del este de la capital con una de las mayores tasas de población inmigrante, la escuela no esconde su diversidad.

Basta con detenerse ante su fachada para comprobarlo: entre anuncios de cursos de italiano para extranjeros, talleres de chino, clases de yoga y campañas contra el racismo, destacan un cartel contra la guerra y ese lema que ya se ha convertido en un símbolo.

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"Aquí nadie es extranjero". La frase se ha replicado en escuelas de todo el país como respuesta al decreto-ley del Gobierno de Giorgia Meloni, que limita a un 30 % por aula el alumnado extranjero con bajo dominio del italiano para evitar lo que el Ejecutivo denomina "clases-gueto".

La normativa, que también prohíbe a los estudiantes cubrirse el rostro con velos y obliga a los padres que no hablen italiano a seguir cursos lingüísticos, suscitó un intenso debate político en el que incluso el presidente de la República, Sergio Mattarella, recordó que la Constitución establece que "la escuela está abierta a todos".

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Hace dos décadas, entre el 80 % y el 90 % de los alumnos del Pisacane no tenían ciudadanía italiana: la mayoría procedían de Bangladés, el Magreb o Pakistán. Y muchas familias locales evitaban matricular allí a sus hijos por temor a un bajo nivel educativo.

Hoy, el centro presenta un equilibro del 50 % entre alumnado italiano y de origen extranjero, e incluso tiene lista de espera de nacionales.

"Un grupo de familias empezó a decir: Este es nuestro territorio, esta es nuestra escuela, tenemos que traer a nuestros hijos", relata a EFE Rosanna Labalestra, directora del Instituto Comprensivo Simonetta Salacone, al que pertenece la Pisacane, sobre el punto de inflexión que vivió el barrio.

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Para entonces, en el centro ya trabajaban maestras que se especializaron en la enseñanza de italiano como segunda lengua (L2) mediante másteres y cursos específicos que buscaron por su cuenta.

En la actualidad, la proporción de estudiantes recién llegados oscila en la Pisacane entre el 15 % y el 30 % según el aula y el momento del curso. La semana pasada sin ir más lejos aterrizó una familia recién llegada de Etiopía, relata Labalestra.

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"Cerca de la Carlo Pisacane hay otras escuelas y, si yo supero el 30 %, también lo supera la escuela de al lado, porque es un territorio que acoge muchas comunidades", explica la directora, en referencia a la reubicación de alumnos para cumplir el cupo impuesto por el Gobierno.

Para Labalestra, el límite choca con la filosofía de acogida del centro: "Nos sabría muy mal decirle a una familia y a un niño: 'No puedes venir con nosotros porque superas un tope'. La nuestra es una escuela siempre abierta a quien no tiene escuela".

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De puertas para adentro esa filosofía se traduce en pasillos con carteles en bengalí, chino y árabe, murales contra las guerras en Palestina, Congo o Sudán, dibujos sobre Cuba y trabajos escolares que reivindican el derecho universal a la educación y a la sanidad.

Muchos alumnos de origen bangladesí, explica Labalestra, cuentan con un nivel de inglés superior a la media italiana y ejercen como "tutores" en clase para ayudar a sus compañeros locales.

"Los niños que llegan de otras partes del mundo tienen una mentalidad abierta a varios idiomas (...). Todo esto se convierte en talento que tomamos y utilizamos en las clases", subraya.

Detrás de este modelo hay una red de apoyo que incluye clases intensivas de italiano, una psicóloga escolar que acompaña a los recién llegados y mediadores culturales para tender puentes con las familias, especialmente con las madres que aún no dominan el idioma.

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Sin embargo, la directora advierte de que estos recursos no proceden del presupuesto del Ministerio de Educación, sino de la capacidad del propio equipo directivo para captar subvenciones europeas, municipales y estatales.

"Lo ideal sería que el mediador y el experto en L2 fueran recursos estructurales de la escuela, pero no hay una política escolar para dotar a los centros de todo lo que hace falta", lamenta.

Mientras en el norte de Italia e incluso delegaciones de Francia se interesan por replicar su experiencia, Labalestra resume el principal reto de futuro del colegio: unir "inclusión y calidad".

"Nuestro desafío más importante es demostrar que, con los recursos adecuados, una escuela con una alta complejidad en la inclusión puede ofrecer calidad didáctica y puede llevar a esos chicos en tercero de secundaria a elegir también un bachillerato", concluye. EFE

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(foto)(vídeo)