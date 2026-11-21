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Bruselas, 20 nov (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha propuesto este sábado un recorte de 180.540 millones de euros en el presupuesto del bloque comunitario para el período de 2028-2034, lo que supondría un 10,24 % menos que la propuesta inicial de la Comisión Europea.

La nueva propuesta establece el presupuesto europeo en 1,58 billones de euros, frente a las cuentas de la Comisión que se situaban en 1,76 billones en precios constantes de 2025, y reduciría tanto la partida para los nuevos planes nacionales - que absorben las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) y de la Política de Cohesión - como el Fondo Europeo de Competitividad.

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