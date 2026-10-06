Inundaciones en San Vicente y las Granadinas provocan cortes de luz y cierre de escuelas

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San Juan, 6 oct (EFE).- Inundaciones y deslizamientos de terreno por el paso de una onda tropical en San Vicente y las Granadinas han provocado este martes cortes de luz, negocios y residencias afectadas, así como el cierre de carreteras y escuelas, informaron fuentes oficiales.

De acuerdo con datos ofrecidos por los Servicios Meteorológicos de San Vicente y las Granadinas, el sistema tropical descargó sobre el territorio caribeño al menos 5,2 pulgadas (13,2 centímetros) de precipitación en un período de 24 horas.

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Algunas de las zonas más afectadas en la isla son Buccament, South Rivers, Kingstown y Marriaqua, según detalló la Organización Nacional de Gestión de Emergencias (NEMO, en inglés).

"Todas las escuelas permanecerán cerradas hoy", indicó el Ministerio de Educación, Formación Profesional, Innovación, Transformación Digital e Información local, dirigido por St Clair Leacock, quien también es el jefe de Seguridad Nacional.

Ante ello, instó a "los estudiantes, padres y tutores a seguir monitoreando las actualizaciones oficiales y a priorizar la seguridad".

A su vez, la compañía estatal de electricidad VINLEC dijo que está al tanto de los cortes que actualmente afectan a varias comunidades, que incluye el Hospital Memorial Milton Cato.

"Nuestros equipos están trabajando para evaluar las averías y restablecer el suministro", afirmó.

"Como resultado, la restauración puede tardar más de lo habitual", dijo VINLEC, añadiendo que continuará con los esfuerzos de restablecimiento tan pronto como se pueda acceder a las zonas de forma segura. EFE