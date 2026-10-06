Kast omite financiamiento a programas para personas transgénero, denuncia ONG

Guardar

Santiago de Chile, 6 oct (EFE).- El Gobierno chileno del ultraderechista José Antonio Kast omitió el financiamiento explícito para el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) y para el Programa de Salud Trans (PST) en el proyecto de Ley de Presupuesto 2027, denunció este martes en un comunicado el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

"Lo que no se nombra explícitamente, no existe. Y dado que no hay ninguna mención expresa sobre el PAIG y el PST, o sobre equivalentes, en los presupuestos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y del Ministerio de Salud, en forma respectiva, nos enfrentamos a una situación preocupante que el Ejecutivo debe aclarar", señaló el Movilh.

PUBLICIDAD

El presupuesto, presentado por Kast la semana pasada e ingresado al Congreso este lunes, contempla un aumento del gasto público del 1,5 % por un monto total de 105,8 billones de pesos (más de 111.000 millones de dólares) y pone énfasis en obras públicas, empleo y seguridad, mientras que plantea diversos recortes en programas de salud, educación y cultura.

Respecto a la exclusión de los programas enfocados en derechos de la población LGTBI, la colectividad señaló que, si bien espera que el punto se aclare durante la tramitación de la ley en el Congreso, mientras eso ocurre "se mantendrá en la nebulosa si este Gobierno respeta o no la legislación chilena, en específico de la Ley de Identidad de Género, o si por el contrario la vulnera, afectando con ello la calidad de vida de las personas trans".

PUBLICIDAD

En 2023, se creó el PST como una iniciativa del Gobierno del progresista Gabriel Boric (2022-2026) para reducir las brechas de acceso y mejorar la atención integral de personas trans y no binarias en la red pública de salud.

En la misma línea, el año siguiente se aprobó la ley que reglamenta el PAIG con el propósito de entregar apoyo psicosocial y familiar a niños, niñas y adolescentes entre 3 y 17 años disconformes con su género.

En el Presupuesto 2025, el PAIG específicamente tuvo una asignación superior a 1.085 millones de pesos (cerca de 1,2 millones de dólares) y en el de 2026 la administración de Boric propuso una cifra similar que fue descartada durante la tramitación parlamentaria, que terminó por excluir al programa de la ley.

PUBLICIDAD

El proyecto actual no contempla ninguna partida específica para esta política o algún otro mecanismo que la reemplace, pero sí incluye una anotación que obliga a los Servicios de Salud a informar al Congreso sobre los procedimientos hormonales y quirúrgicos de afirmación de género realizados a menores de 18 años desde 2020, incluyendo cantidad de personas atendidas, edades, tratamientos y protocolos.

"No es coherente que el Estado establezca mecanismos para fiscalizar las prestaciones relacionadas con la identidad de género y, al mismo tiempo, no identifique los recursos destinados a garantizar los programas de acompañamiento que la legislación contempla", advirtió el Movilh. EFE

PUBLICIDAD