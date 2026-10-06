Agencias

El consorcio de Ferrovial es elegido como licitador preferente para un tramo de la autopista checa D35

Imagen 5Q5SVDT2CZERHMGGEBFOYCVRZ4
Guardar

Ferrovial forma parte del consorcio seleccionado como licitador preferente por el Ministerio de Transportes de la República Checa para construir en régimen de colaboración público-privada un tramo de la autopista D35, el cual está valorado en 71.320 millones de coronas checas (2.923 millones de euros).

Según ha explicado a través de una nota de prensa, participará de la mano de su división de autopistas, Cintra, y su filial polaca Budimex. Estas completan con Strabag e Inversis la oferta mejor valorada por los licitadores desde el punto de vista económico y técnico.

PUBLICIDAD

El proyecto comprende el diseño, financiación, construcción, operación y mantenimiento de dos tramos de la D35: Opatovec-Staré Mesto y Staré Mesto-Mohelnice, que suman 35,4 kilómetros de la nueva autopista.

Asimismo, el contrato incluye la operación y mantenimiento del tramo adyacente entre Litomysl y Opatovec, de 17 kilómetros, elevando a cerca de 52 kilómetros la longitud total de la red gestionada.

Ferrovial ha precisado que la concesión tendrá una duración de 28 años a partir del cierre financiero y se ejecutará mediante un sistema de pago por disponibilidad, sin riesgo de tráfico. La infraestructura incluye dos túneles de 4 kilómetros y 1,3 kilómetros de longitud, respectivamente.

PUBLICIDAD

La D35 es uno de los corredores de transporte más importantes de la República Checa y, una vez finalizado, mejorará la conexión entre Bohemia y Moravia, al tiempo que contribuirá a aliviar la congestión en las rutas I/35 y D1.

"Estamos orgullosos de participar en uno de los proyectos de infraestructura de transporte más importantes de la República Checa. La D35 persigue reforzar la conectividad, contribuir al crecimiento económico y generar valor a largo plazo para las comunidades locales", ha afirmado el consejero delegado de Ferrovial, Ignacio Madridejos.

"Este proyecto es una muestra más de cómo las colaboraciones público-privadas pueden proporcionar infraestructuras críticas de forma eficiente y sostenible, al tiempo que contribuyen al desarrollo del país a largo plazo", ha añadido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un informe del Bundestag recomienda a Alemania preparar test de estrés sobre un posible bloqueo chino a Taiwán

Un informe del Bundestag recomienda a Alemania preparar test de estrés sobre un posible bloqueo chino a Taiwán

Candidato republicano a gobernador de Texas no asistirá al mitin de Trump en San Antonio

Infobae

VÍDEO: Rey defiende que la frontera de UE "es una" y las "amenazas lo son para todos" a una semana de la visita a Ceuta

VÍDEO: Rey defiende que la frontera de UE "es una" y las "amenazas lo son para todos" a una semana de la visita a Ceuta

EEUU empezó a comunicarse con Rusia sobre el aparente caso de peste el 2 de octubre

Infobae

El Kremlin confirma la reunión de Putin y Xi en la APEC, pero no una tripartita con Trump

Infobae