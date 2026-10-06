Informa comprará Clarion por 2.642 millones

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Informa, firma británica especializada en eventos B2B, ha anunciado la adquisición de Clarion, también dedicada a la organización de eventos y controlada desde 2017 por Blackstone, con una valoración de 2.240 millones de libras (2.642 millones de euros).

Asimismo, con el fin de centrarse en su negocio principal B2B, Informa tiene previsto segregar Taylor & Francis, su negocio de mercados académicos.

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La transacción, que podría cerrarse en el cuarto trimestre de 2026, se realizará en efectivo, incluyendo financiación específica para adquisiciones y los ingresos netos procedentes de una colocación de acciones por importe aproximado de 940 millones de libras (1.109 millones de euros).

Asimismo, Informa suspenderá su programa actual de recompra de acciones para redirigir capital a la financiación de la transacción, manteniendo la flexibilidad de su balance.

La incorporación de Clarion, que se convertirá en una empresa operativa dentro de Informa, liderada por la actual consejera delegada, Lisa Hannant, reforzará la posición de liderazgo de la británica en eventos B2B en vivo.

Hasta la fecha, se han identificado sinergias operativas anuales de aproximadamente 50 millones de libras (59 millones de euros) gracias a la eficiencia del modelo operativo, las compras, los servicios compartidos, la organización de eventos y la eliminación de costes corporativos duplicados, mientras que se anticipan importantes oportunidades de ingresos mediante la integración, con un objetivo de aproximadamente 25 millones de libras esterlinas (29 millones de euros) de beneficio operativo adicional para 2029.

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Informa prevé que la totalidad de las sinergias operativas y de ingresos se alcancen en el tercer año completo de gestión, en 2029, incluyendo alrededor del 25% en el primer año completo. De su lado, se estima que los costes extraordinarios asociados a la consecución de las sinergias ascenderán a unos 50 millones de libras esterlinas (59 millones de euros).

"Informa está intensificando hoy su enfoque en su negocio principal B2B, al anunciar la separación de su negocio de mercados académicos, Taylor & Francis", ha comentado Stephen A. Carter, consejero delegado de Informa.