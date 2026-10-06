El 49% de las grandes empresas españolas no ha frenado ningún proyecto de IA en el último año

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El 49% de las grandes empresas españolas no ha ralentizado ni pausado ningún despliegue de inteligencia artificial (IA) en los últimos doce meses por motivos regulatorios, reputacionales o de confianza, una cifra que sitúa a España al frente de la continuidad de estos proyectos frente al 38% registrado en el conjunto de los siete mercados analizados --Reino Unido, Francia, España, Alemania, Bélgica, Estados Unidos e Irlanda--.

Así lo refleja el informe 'AI 2.0: Moving Beyond the Hype Cycle' elaborado por FTI Consulting, el cual examina cómo las organizaciones transforman sus ambiciones en materia de IA en decisiones concretas de inversión, gobernanza, gestión del riesgo y comunicación.

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Este avance convive en el mercado español con un enfoque más medido, en el que el 28% de las empresas prioriza la confianza y el control sobre la velocidad --frente al 22% global-- y un 42% adapta el ritmo a cada área mediante pruebas y aprendizaje, mientras que solo el 25% afirma avanzar con rapidez, lo que supone cuatro puntos menos que la media internacional.

Al respecto, el Senior Managing Director y responsable de Comunicación Estratégica de FTI Consulting en España, Juan Rivera, ha señalado que "los datos muestran que las empresas españolas siguen desplegando IA, aunque someten cada decisión a un mayor escrutinio", añadiendo que "esa cautela no está frenando los proyectos, sino ayudando a mantenerlos en marcha", por lo que ha subrayado la necesidad de que los equipos directivos conecten la estrategia con la realidad operativa para explicar con claridad por qué aceleran, limitan o revisan cada caso de uso.

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RETORNOS FINANCIEROS Y LIDERAZGO ESPECIALIZADO

A pesar de esta prudencia, el 46% de las compañías españolas califica de fuertes o muy fuertes los retornos financieros y las mejoras de productividad derivados de sus inversiones en IA, superando el 44% global, al tiempo que el 55% considera que esta tecnología ha transformado de manera fundamental o significativa su estrategia de asignación de capital a largo plazo.

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Asimismo, la responsabilidad sobre la IA se encuentra más especializada en España, donde el 21% de las empresas cuenta con un Chief AI Officer o una función específica de IA al frente de este liderazgo --el porcentaje más alto de los países analizados, frente al 14% global--, mientras que los responsables de Tecnología o Sistemas asumen estas decisiones en el 27% de los casos, seis puntos por debajo de la media internacional.

CARENCIAS EN GESTIÓN DE RIESGOS Y PREPARACIÓN

En materia de gobernanza, aunque el 42% de las empresas españolas dispone de una política formal de IA en línea con la media global, solo el 37% integra el riesgo de IA en su marco general de gestión de riesgos, situándose como el porcentaje más bajo del estudio frente al 43% del conjunto de mercados.

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De igual modo, la preparación ante incidentes evidencia margen de mejora, ya que únicamente el 26% de las firmas afirma contar con planes de respuesta probados --frente al 34% global-- y solo el 18% ha probado alternativas ante la posible pérdida de un proveedor crítico, ocho puntos por debajo de la media, mientras que un 30% dispone únicamente de soluciones parciales que ocasionarían una disrupción significativa.

Ante esta situación, Rivera ha advertido de que "la continuidad de la inversión debe ir acompañada de una preparación real", remarcando que "un plan que no se ha probado o una alternativa de proveedor que solo existe sobre el papel ofrecen una protección limitada", por lo que ha instado a ensayar respuestas, formar a los equipos y situar la gobernanza en la agenda de la alta dirección.

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CIBERSEGURIDAD Y PRIORIDADES DE POLÍTICA PÚBLICA

Por otro lado, las empresas españolas identifican los resultados incorrectos o poco fiables como el principal riesgo asociado a la IA para los próximos doce meses, citado por el 62% --cinco puntos por encima de la media global--, seguido de las brechas de privacidad o seguridad de los datos (60%) y la preocupación por que los competidores desplieguen IA con mayor rapidez (44%, frente al 37% global).

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Para mitigar estos riesgos, el 53% prevé aumentar su inversión en ciberseguridad y seguridad de la información --frente al 47% global--, el 29% incrementará el gasto en formación y certificación de empleados, y el 28% reforzará la formación de portavoces y preparación ante los medios, siete puntos por encima de la media internacional.

Finalmente, en el ámbito de la política pública, el 48% de los encuestados españoles reclama más inversión en seguridad y capacidades relacionadas con la IA, lo que representa la cifra más alta de la muestra y supera en once puntos la media global, figurando también entre las principales prioridades el establecimiento de reglas claras de responsabilidad cuando la IA falla (35%) y una mayor obligación de informar sobre los riesgos (32%).

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