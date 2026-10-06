El PP de Navarra apuesta por concurrir con UPN a las elecciones generales

Pamplona, 6 oct (EFE).- El presidente del PP de Navarra, Sergio Sayas, ha manifestado que están dispuestos a concurrir con Unión del Pueblo Navarro (UPN) a las elecciones generales y ha añadido al respecto que van a hacer "todo" lo que esté en su mano para que ese pacto se lleve a cabo.
"Es un momento en que los ciudadanos están pidiendo unidad", ha sostenido Sayas en rueda de prensa celebrada este martes, un día después del anuncio de la convocatoria de elecciones generales el próximo 29 de noviembre.
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Por el momento UPN no se ha pronunciado al respecto. Cuestionado en ese sentido el lunes su portavoz parlamentario, Javier Esparza, indicó que no tenía nada que decir sobre esa cuestión.
En relación con un pacto con Vox, Sayas ha comentado que "el modelo que tiene Vox respecto a Navarra es distinto al que tienen PP y UPN" y eso impide, según ha dicho, una alianza electoral, pero no acuerdos de gobierno. EFE
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