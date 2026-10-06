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Las gafas inteligentes Ray-Ban Meta incorporan el ajuste de sonido en los altavoces y la navegación paso a paso

06/10/2026 Gafas Ray-Ban Meta POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA META
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Meta ha actualizado el sistema de sus gafas inteligentes Ray-Ban para introducir mejoras en la reproducción de audio y una nueva navegación paso a paso para llegar a lugares cercanos a pie.

Las gafas Ray-Ban Meta tienen disponibles la actualización 129 de su sistema, que introduce una novedad relacionada con la reproducción de audio: la posibilidad de configurar los altavoces y de ajustar el sonido, ambas anunciadas en Meta Connect 2026 y cuyo despliegue confirma ahora 9to5Google.

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Por un lado, el 'Audio mono' ajusta el sonido que se reproduce en ambos altavoces para que sea el mismo, una función que ayudará sobre todo a los usuarios que tienen problemas de audición en un oído, para que no se pierdan nada.

Por otro, la actualización incluye el balance de audio, para ajustar lo que se oye por el altavoz izquierdo y por el derecho, hasta que sea adecuado para la experiencia del usuario. Ambas novedades se aplican a todo el sonido que reproducen las gafas, así como al asistente Meta AI y a las notificaciones.

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Otra novedad es la navegación paso a paso para peatones en Meta AI, que ofrece instrucciones a los usuarios para dirigirse a un lugar cercano a pie. A ello se suma la posibilidad de compartir la ubicación del teléfono a las gafas.

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