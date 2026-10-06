El sector cultural pide al futuro Gobierno "urgencia" con la IA y agradece la "cercanía" de Urtasun

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Representantes del mundo de la cultura han pedido al futuro Gobierno que salga de las próximas elecciones generales convocadas para el próximo 29 de noviembre que se lleve a cabo con "urgencia" medidas que les protejan frente a la Inteligencia Artificial (AI), al tiempo que lamentan que en esta legislatura no hayan llegado a término proyectos "cruciales".

Además, desde las salas de conciertos han agradecido en declaraciones a Europa Press la "cercanía nunca antes vista" que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha mantenido con el sector.

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Tras el adelanto electoral y la disolución de las Cortes Generales se pone fin a una legislatura que no ha logrado tampoco avances en el uso de la IA en el sector.

"Lamentablemente, ni éste, ni otros proyectos cruciales para el sector como los que trataban de trasponer el reglamento europeo de servicios digitales o la materia sobre el uso de la IA en el ámbito cultural, han conseguido materializarse y eso impone una urgencia aún mayor para la próxima legislatura si no se quiere dañar irreparablemente la competitividad estratégica de nuestros creadores y del sector cultural y de contenidos", ha detallado en declaraciones a Europa Press la directora de la Coalición de Creadores, Carlota Navarrete.

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La Coalición engloba a todas las industrias culturales --desde cine, música, libros y videojuegos a autores y editores-- para defender sus derechos en materia de Propiedad Intelectual y el desarrollo de la oferta legal de contenidos digitales.

También esta es una de las principales preocupaciones entre el sector editorial. De hecho, el presidente de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), Manuel González, ha asegurado que la protección debe llegar en forma de medidas legislativas.

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"Una protección que debe traducirse en medidas legislativas ante la piratería y ante el uso de contenidos protegidos para el entrenamiento de la IA y en la IA generativa sin permiso de sus autores o editores y sin remuneración", ha explicado González.

Aunque el sector editorial es la primera industria cultural de España, con un crecimiento continuado desde hace doce años tanto en las cifras de facturación como en índices de lectura, según precisa su presidente, es "imprescindible" el apoyo económico a la cadena del libro.

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"Especialmente a las librerías que sufren el aumento descontrolado de los alquileres y que son dinamizadores culturales esenciales en las ciudades y pueblos de toda España; y a las bibliotecas --públicas y escolares-- para la adquisición de fondos bibliográficos", ha continúado.

La tercera asignatura pendiente de las administraciones, a juicio de la FGEE que tiene ver con el "fracaso" de las pruebas PISA en comprensión lectora". "Hay que potenciar la importancia del libro de lectura y el de texto en las aulas, como herramienta esencial para el desarrollo de las competencias educativas", ha zanjado.

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Por su parte, la Asociación Cultural Coordinadora Estatal de Salas privadas de música en directo (ACCES) ha agradecido que Urtasun haya mostrado una "cercanía nunca antes vista" con el sector y ha deseado que en la próxima legislatura se proteja a las salas de conciertos como se viene haciendo porque viven "un momento muy delicado".

"Podríamos ver multitud de cierres sin políticas adecuadas que pongan el foco en el apoyo a la escena musical de base", ha añadido el presidente de la asociación, Isaac Vivero.

"Ernest Urtasun llegó al Ministerio de Cultura en un momento complicado, con el INAEM en una situación delicada, y acometió una reforma demandada desde hace mucho tiempo. La creación de la Dirección General de Artes Escénicas y Música ha sido un gran avance. Tanto el Ministro como su equipo han mostrado con el sector cultural una cercanía nunca antes vista, nos han escuchado, se han esforzado en entendernos y en atender nuestras demandas", ha detallado Vivero.

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Además, ha agradecido especialmente el "cariño" que Cultura ha dado al sector de las salas de conciertos --Urtasun puso en marcha ayudas para su protección y se ha puesto en marcha una Mesa Sectorial de la Música en Vivo con las comunidades autónomas--. Sin embargo, entre las asignaturas pendientes, que a su juicio son "muchas", queda, entre otras, el apoyo financiero a la escena musical de base desde el propio sector.

"Es algo que ya se está haciendo en otros países, aportando una cantidad simbólica por cada entrada vendida en grandes eventos. O la recuperación de una línea de ayudas a la programación de las salas de conciertos por parte del Ministerio de Cultura, que ya existía y desapareció", ha recordado Vivero para después añadir que es la próxima legislatura "es clave".

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