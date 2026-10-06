Agencias

El petróleo brent rebota el 0,60 % y se mantiene por encima de los 100 dólares

Guardar

Madrid, 6 oct (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en diciembre rebota este martes el 0,60 % y se mantiene por encima de los 100 dólares, después de caer en la víspera casi un 2 % tras el aumento de exportaciones de crudo en Oriente Medio y la liberación de barriles anunciada por el G7 la semana anterior.

A las 7:00 horas de este martes (5:00 GMT), el brent, el crudo de referencia de Europa, avanza ese 0,60 %, hasta los 100,89 dólares el barril en el mercado de futuros de Londres.

PUBLICIDAD

Al cierre del lunes, el brent cotizaba en los 100,32 dólares, después de registrar un descenso del 1,89 %, tras conocerse el aumento de la disponibilidad de crudo procedente de Oriente Medio, especialmente liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, que han recuperado los flujos habituales de exportación.

Pese a ello, el mercado sigue pendiente de las tensiones en Oriente Medio, que podrían volver a interrumpir el flujo energético.

En la víspera, Arabia Saudí condenó los continuos ataques de los hutíes del Yemen contra "civiles e instalaciones civiles y económicas" en su territorio, y afirmó que los rebeldes han optado por una escalada militar continua.

Asimismo, Irán afirmó ayer que sigue estudiando los detalles de la última propuesta hecha por Estados Unidos para alcanzar un acuerdo a través de Catar, pero dijo que transmitió sus consideraciones preliminares a los mediadores cataríes en el marco de los contactos indirectos entre Teherán y Washington. EFE

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las autoridades de Moscú registran al menos un muerto y seis heridos tras detectar más de 600 drones

Las autoridades de Moscú registran al menos un muerto y seis heridos tras detectar más de 600 drones

Guterres llega a Pakistán con la mediación entre EE. UU. e Irán en la agenda

Infobae

La china Moonshot cierra su ronda de financiación antes de salir a bolsa, según Bloomberg

Infobae

Más de 600 drones atacan la región de Moscú, según sus autoridades

Más de 600 drones atacan la región de Moscú, según sus autoridades

BTS llega a Lima para ofrecer tres conciertos multitudinarios

Infobae