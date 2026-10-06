El petróleo brent rebota el 0,60 % y se mantiene por encima de los 100 dólares

Guardar

Madrid, 6 oct (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en diciembre rebota este martes el 0,60 % y se mantiene por encima de los 100 dólares, después de caer en la víspera casi un 2 % tras el aumento de exportaciones de crudo en Oriente Medio y la liberación de barriles anunciada por el G7 la semana anterior.

A las 7:00 horas de este martes (5:00 GMT), el brent, el crudo de referencia de Europa, avanza ese 0,60 %, hasta los 100,89 dólares el barril en el mercado de futuros de Londres.

PUBLICIDAD

Al cierre del lunes, el brent cotizaba en los 100,32 dólares, después de registrar un descenso del 1,89 %, tras conocerse el aumento de la disponibilidad de crudo procedente de Oriente Medio, especialmente liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, que han recuperado los flujos habituales de exportación.

Pese a ello, el mercado sigue pendiente de las tensiones en Oriente Medio, que podrían volver a interrumpir el flujo energético.

En la víspera, Arabia Saudí condenó los continuos ataques de los hutíes del Yemen contra "civiles e instalaciones civiles y económicas" en su territorio, y afirmó que los rebeldes han optado por una escalada militar continua.

Asimismo, Irán afirmó ayer que sigue estudiando los detalles de la última propuesta hecha por Estados Unidos para alcanzar un acuerdo a través de Catar, pero dijo que transmitió sus consideraciones preliminares a los mediadores cataríes en el marco de los contactos indirectos entre Teherán y Washington. EFE

PUBLICIDAD