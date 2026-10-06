El Niño afecta a 400.000 personas en Filipinas por la sequía y el calor extremo

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Manila, 6 oct (EFE).- El fenómeno climático de El Niño ha afectado ya a cerca de 400.000 personas en Filipinas, donde 106 localidades se encuentran en estado de calamidad por la sequía y el calor extremo, según el último informe del Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres (NDRRMC).

El balance cifra en 388.375 las personas afectadas en cuatro regiones, sobre todo en Caraga, al sur del archipiélago, con tres de cada cuatro ciudadanos impactados, por delante de Bicol, al sureste, y del valle de Cagayan, al norte del país, con unas 50.000 cada una, según publicó el NDRRMC la víspera.

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De acuerdo con las cifras del informe, la sequía ha provocado además daños y pérdidas en la agricultura por valor de 5.565 millones de pesos filipinos (unos 79 millones de euros), que afectan a más de 200.000 agricultores y pescadores, la mayoría en el mencionado valle de Cagayan, donde se concentra casi el 90 % de las pérdidas.

El Gobierno tiene disponibles este año 6.200 millones de pesos (unos 88 millones de euros) para ayudar a agricultores y pescadores afectados por El Niño, además de un fondo de desastres de 39.830 millones (unos 565 millones de euros), según informó la semana pasada la portavoz presidencial, Claire Castro.

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La oficina presidencial ya aseguró en septiembre que el Gobierno se prepara de forma intensiva para el fenómeno tras conocerse un estudio de la Universidad de Chicago, que estima 6.500 muertes adicionales por calor en Filipinas entre septiembre de 2026 y febrero de 2027.

La agencia meteorológica del país PAGASA prevé que El Niño se convierta en un episodio "muy fuerte" en los próximos meses y se prolongue durante el primer semestre de 2027, mientras la agencia estadounidense de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) estima en un 75 % la probabilidad de que sea el más intenso desde que comenzaron los registros en 1950.

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La Organización Meteorológica Mundial (OMM), la mayor autoridad científica en cuestiones de clima, prevé por su parte que el fenómeno se intensifique aún más hasta el mes de febrero, con episodios "muy fuertes", según advirtió el pasado septiembre.

El Niño es una alteración atmosférica causada por el calentamiento de las aguas del Pacífico que, en Filipinas y buena parte del Sudeste Asiático, suele traducirse en menos lluvias, temperaturas más altas y un mayor riesgo de sequías intensas. EFE

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