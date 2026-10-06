Detenido un estadounidense vinculado al letal tiroteo de febrero en una escuela de Canadá

Guardar

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado este martes la detención de un ciudadano estadounidense vinculado al letal tiroteo ocurrido en febrero en una escuela de la provincia canadiense de la Columbia Británica que se saldó con ocho muertos y 25 heridos.

El detenido ha sido identificado como James Cody Bryant, de 30 años y natural del estado de Washington, acusado de conspirar con la autora del tiroteo para asesinar personas en un país extranjero, según ha explicado en rueda de prensa el fiscal adjunto del estado, Neil Floyd.

PUBLICIDAD

Ocho personas, entre ellas seis niños, murieron en el ataque de febrero contra la escuela de Tumbler Ridge, uno de los tiroteos masivos más letales de la historia de Canadá. Las autoridades indicaron que fue perpetrado por la joven Jessie Van Rootselaar, de 18 años, residente del pequeño pueblo, que había matado antes a su madre y a su hermanastro antes de dirigirse a la escuela.

Tras el tiroteo, fue hallada muerta por una herida autoinfligida de arma de fuego.

Bryant presuntamente ofreció consejos, dinero y "asistencia técnica" a la autora de los disparos durante los seis meses previos a los asesinatos. Según la Policía, Bryant tuvo la oportunidad de denunciar a la asesina a las autoridades, pero en lugar de eso se ofreció a ayudar, incluso ofreciéndose a transmitir en directo los tiroteos.

PUBLICIDAD