Agencias

Investigan a yutubero por sus dichos homófobos sobre el futbolista español Héctor Bellerín

Guardar

Madrid, 6 oct (EFE).- La Fiscalía Provincial de Madrid inició diligencias de investigación contra el 'youtuber' y creador de contenidos Iñaki Angulo a raíz de unas manifestaciones de carácter homófobo sobre el futbolista español del Real Betis Héctor Bellerín.

Según informaron a EFE fuentes fiscales, la denuncia fue presentada hace un mes por la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte y a la que se adhirieron posteriormente cerca de un centenar de personas después de que Angulo, en una de sus emisiones en directo en YouTube, profiriese comentarios homófobos contra Bellerín durante el partido que su equipo disputaba contra el Real Madrid.

PUBLICIDAD

Según la denuncia, en ese directo Angulo hizo referencia a los supuestos gustos de Bellerín como pintarse las uñas, lo que le llevó a calificarle de "maricón (sic) encubierto".

La Fiscalía investiga la posible comisión de un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas. EFE

Últimas Noticias

Dimite el embajador de Bolivia ante la OEA y exministro de la Presidencia, José Luis Lupo

Dimite el embajador de Bolivia ante la OEA y exministro de la Presidencia, José Luis Lupo

Banco Central de Bolivia confirma primer desembolso de 211,3 millones de dólares del FMI

Infobae

Miércoles 7 de octubre de 2026 (19.30 GMT)

Infobae

Detenido un estadounidense vinculado al letal tiroteo de febrero en una escuela de Canadá

Detenido un estadounidense vinculado al letal tiroteo de febrero en una escuela de Canadá

La OEA recomienda a Perú emprender reforma legal sobre "reelección encubierta" de alcaldes

Infobae