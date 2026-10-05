Shakira se despide de Madrid por todo lo alto con un último concierto el Día de la Hispanidad rodeada de amigos

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En plena cuenta atrás para el fin de su residencia europea en Madrid, Shakira ha sorprendido a sus fans anunciando este lunes un nuevo y último concierto con el que pondrá el broche de oro a su inolvidable paso por el Macondo Park durante su gira 'Las mujeres ya no lloran'. Y será en una fecha muy especial, el próximo 12 de octubre, coincidiendo con el Día de la Hispanidad y reivindicando sus raíces colombianas y la unión de la comunidad latina que ha convertido en uno de los lemas de sus shows.

Y no lo hará sola, ya que para agradecer a Madrid y al público venido tanto de todos los puntos de nuestro país como de Europa que hayan agotado en tiempo récords todas las entradas para sus 12 actuaciones -con este serán 13- en la capital, que comenzaron el pasado 18 de septiembre y estaba previsto que finalizasen el 11 de octubre, la de Barranquilla subirá al escenario a varios amigos, de los que por el momento no ha revelado su nombre tras sus colaboraciones de lujo con Laura Pausini, Alejandro Sanz, Manuel Turizo, o Dua Lipa en algunos de sus conciertos en el Estadio Shakira que ha levantado en el distrito de Villaverde.

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"Debido a la altísima demanda, Shakira añade una nueva y última fecha en Madrid el 12 de octubre. Gran despedida con amigos Será una noche inolvidable, en la que además contaremos con invitados muy especiales sobre el escenario", ha adelantado la promotora Live Nation en redes sociales, desatando la locura entre los incondicionales de la cantante de 'Antología' porque nadie contaba con este adiós sorpresa a su residencia europea.

Una nueva y última fecha de la que Pino Sagliocco, presidente de Live Nation España, contará todos los detalles en una rueda de prensa este martes.