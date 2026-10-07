La alcaldesa de Los Ángeles exige a Trump que se disculpe tras "invitar" a Irán a atacar la ciudad

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La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ha exigido una disculpa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras tachar de "completamente irresponsables" sus recientes declaraciones en un mitin en Nebraska, donde el mandatario sugirió que Irán podría destruir su ciudad o la vecina San Diego en un hipotético ataque iraní en suelo estadounidense.

En una entrevista concedida a la cadena estadounidense MS NOW, Bass ha advertido de que la principal función de un presidente es "proteger y defender al pueblo estadounidense, no invitar a una potencia extranjera a atacar una ciudad". La regidora ha reclamado a Trump una disculpa y una explicación formal, incidiendo en el impacto que estas palabras tienen sobre el sur de California, y especialmente sobre San Diego, una ciudad que alberga a más de 120.000 militares en activo y a una comunidad vinculada a las Fuerzas Armadas de casi medio millón de personas.

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El suceso se originó durante un acto de campaña en el que Trump, al hablar sobre el conflicto con Irán y el impacto en los precios del combustible, afirmó que "podrían acabar con una ciudad, dejad que acaben con Los Ángeles, dejad que acaben con San Diego. Es un precio muy pequeño a pagar, y va a terminar muy pronto (la guerra con Irán)".

Tras la repercusión de este mensaje, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, argumentó que las críticas de los medios "no están basadas en la realidad" y defendió que el mandatario simplemente señalaba la amenaza que habría supuesto Irán para las ciudades estadounidenses si no se hubiera frenado su desarrollo nuclear.

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Bass ha rechazado de plano la justificación de la Casa Blanca, asegurando que "esa declaración no tiene ninguna conexión con las palabras que salieron de la boca del presidente". En su intervención, la alcaldesa ha recordado además la escalada de tensión vivida el año pasado, cuando el Gobierno federal desplegó 4.000 efectivos militares --incluyendo la Guardia Nacional y 700 marines-- en Los Ángeles, una medida que, según Bass, tuvo como objetivo "aterrorizar y asustar" a la población.

A las críticas institucionales se ha sumado el gobernador de California, Gavin Newsom, quien ha calificado las declaraciones de Trump de "locura" y de ser un acto "peligroso y perturbado", recordando que en la región atacada verbalmente residen más de 130.000 efectivos militares. El representante demócrata ha interpelado directamente a los líderes republicanos en el Congreso, al secretario de Estado, Marco Rubio, y al vicepresidente, JD Vance, exigiendo explicaciones por su falta de condena.

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