Miércoles, 7 de octubre de 2026 (02:00 GMT)

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DESTACADOS

ISRAEL PALESTINA

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Jerusalén - Se cumplen tres años de los ataques de milicias gazatíes lideradas por Hamás en territorio israelí, que causaron 1.200 muertos y 251 cautivos y tras los que Israel emprendió una ofensiva que ha arrasado el enclave palestino y dejado más de 74.000 muertos.

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- Ceremonia oficial en Tel Aviv en memoria de las 1.200 víctimas israelíes de los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023, con motivo del tercer aniversario de la masacre. (Texto) (Vídeo)

- Las familias de los fallecidos homenajean a sus seres queridos en el lugar en el que se celebró el Festival Nova, donde murieron casi 400 de las 1.200 personas asesinadas ese día. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU ELECCIONES

Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace campaña en Texas en apoyo del candidato republicano al Senado, Ken Paxton, en una contienda que parecía asegurada para su partido, pero que las encuestas muestran cada vez más reñida. (Texto)

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- Empresarios de la agricultura y la construcción en el sur de Texas advierten que las operaciones de ICE están agravando la escasez de trabajadores y perjudicando sus negocios, un malestar que amenaza con erosionar el apoyo a los republicanos de cara a las elecciones legislativas de noviembre en un estado donde está en juego el escaño al Senado. (Texto (Foto) (vídeo)

FRANCIA EDUCACIÓN

París - Los ministros de Educación, Édouard Geffray, y de Interior, Laurent Nuñez, comparecen ante la Asamblea Nacional, un día después de las multitudinarias manifestaciones de estudiantes de secundaria, que se han extendido por Francia y han aumentado la presión sobre el Gobierno.

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BRASIL PETRÓLEO

Río de Janeiro - Brasil ofrece este miércoles derechos para explotar petróleo en trece áreas de la región del océano Atlántico que concentra las mayores reservas del país, en una subasta para la que están inscritas 19 empresas, incluyendo Repsol, Ecopetrol y varias multinacionales.

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YEMEN CONFLICTO

Saná - La fuerzas gubernamentales yemeníes tratan de consolidar los avances anunciados en torno a Bab al Mandeb y en la ciudad portuaria de Moca, mientras los rebeldes hutíes niegan la toma de estos territorios y amenazan con ampliar sus ataques contra objetivos en Arabia Saudí.

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NÓBEL QUÍMICA

Estocolmo - La Academia Real de Ciencias de Suecia anuncia el ganador del Premio Nobel de Química de 2026, un galardón que en los últimos años ha premiado avances revolucionarios en la creación de nuevas arquitecturas moleculares, nanotecnología, inteligencia artificial aplicada e innovaciones útiles para la sostenibilidad.

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ADEMÁS

CEPAL REUNIÓN | Santiago de los Caballeros (R. Dominicana).- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) inicia su 41 período de sesiones, en el que se discutirán fórmulas para la cooperación y el desarrollo de los países de la región. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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RESERVA FEDERAL | Washington - La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos publica este miércoles las minutas de su reunión de política monetaria de mediados de septiembre, cuando de forma unánime subió por primera vez desde julio de 2023 los tipos de interés en 25 puntos básicos y los dejó un rango entre el 3,75 al 4 %. (Texto)

R.UNIDO CONSERVADORES | Londres - La líder del Partido Conservador británico, Kemi Badenoch, expone sus prioridades en la clausura del congreso anual de la formación en Birmingham, ante el reto de recuperar terreno frente al gobernante Partido Laborista por la izquierda y el populista Reform UK por la derecha. (Texto (Foto)

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R.UNIDO CINE | Londres- La oscarizada actriz estadounidense Mikey Madison y el director y guionista Aaron Sorkin ('The Newsroom') hablan con EFE con motivo del estreno el viernes de su última película, 'The Social Reckoning', una cinta complementaria a 'La red social' (2010) que explora los efectos de las redes sociales en la sociedad actual. (Texto) (Foto) (Vídeo)

NUESTROS TEMAS

CUBA CRISIS | Puerto Esperanza (Cuba).- Puerto Esperanza es un recóndito pueblo pesquero cubano a más de 200 kilómetros de La Habana donde el tiempo parece haberse detenido y los pescadores que allí viven "luchan" a diario para poder subsistir y continuar.(Texto) (Foto) (Vídeo)

IRÁN MUJER |Teherán - La presencia de mujeres motoristas en las calles de Teherán ha pasado de ser una rareza a algo casi común en menos de un año, a pesar de que el Gobierno iraní no ha cumplido su promesa de emitir permisos de llevar motocicletas a las conductoras. Por Jaime León.(Texto) (Foto) (Vídeo)

FRANCIA EXPOLIO | París - Casi nueve décadas después de ser expoliado por los nazis en Francia, un violín fabricado en 1905 por vuelve a sonar hoy en París en una ceremonia de restitución a los descendientes de su propietario tras un largo rastreo. Por Catalina Guerrero (Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

07:00 GMT.- Estrasburgo.- UE PRESUPUESTO.- El Parlamento Europeo debate con la Comisión y el Consejo sobre los avances en las negociaciones para el presupuesto de la UE 2028-2034 (Texto)

08:00 GMT.- Roma.- PAPA AUDIENCIA.- El papa León XIV preside en el Vaticano la audiencia general de los miércoles (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:45 GMT.- Estotocolmo.- NÓBEL QUÍMICA.- La Academia Real de Ciencias de Suecia anuncia el ganador del Premio Nobel de Química de 2026. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00 GMT.- Rio de Janeiro.- BRASIL PETRÓLEO.- Brasil ofrece derechos para explotar petróleo en trece áreas del Atlántico, una subasta en la que participan 19 grandes empresas del sector.

Moscú.- RUSIA CEI.- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, participa en una reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Independientes en Turkmenistán.

Atenas.- GRECIA EEUU.- El Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se reúne en Atenas con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, y el ministro de Exteriores griego, Yorgos Yerapetritis, en el marco de su visita oficial a Grecia. (Texto) (Foto)

París.- FRANCIA ARTE.- El museo Fundación Louis Vuitton rinde homenaje en París a Gustave Fayet, coleccionista pionero de figuras como Van Gogh, y también uno de los primeros en exponer a Picasso, además de pintor cercano al estilo de Paul Gauguin. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Jmelnitski.- UCRANIA GUERRA.- Los planes de Rusia para hacer inhabitables las grandes ciudades de Ucrania y finalmente destruir su sistema energético mediante el aislamiento de centrales nucleares vitales generan temores de cara al sexto invierno de la invasión. Por Rostyslav Averchuk (Texto)

Londres.- FESTIVAL CINE LONDRES.- El drama biográfico 'Elsinore', del cineasta australiano Simon Stone, da el pistoletazo de salida al Festival de Cine de Londres ('London Film Festival') que celebra este 2026 su 70 edición con un programa que incluye una importante representación de películas españolas, como 'La Bola Negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi; o 'El Ser Querido', de Rodrigo Sorogoyen. (Texto)

Lisboa.- PORTUGAL COMBUSTIBLES.- El Parlamento de Portugal debate las propuestas del Gobierno relativas a la reducción de impuestos, el ajuste del impuesto sobre los combustibles (ISP) y la modificación del IRC para los distribuidores de combustible. (Texto)

América

12:00.- Montevideo.- URUGUAY EMPRESAS.- La Cámara Uruguaya de Fintech presenta el primer Mapa Fintech del Uruguay, mediante el que se buscará dimensional con datos el tamaño e impacto de dicha industria. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:05 GMT.- Miami.- EEUU ESPACIO.- Los astronautas de la Crew-12 regresan a la Tierra más de siete meses después de su llegada a la Estación Espacial Internacional, donde realizaron experimentos, caminatas espaciales y labores de mantenimiento del laboratorio orbital. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00 GMT.- Santiago de los Caballeros.- CEPAL REUNIÓN.- La Cepal celebra su 41 periodo de sesiones en República Dominicana. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00 GMT.- Miami.- EEUU CINE.- El Festival de Cine GEMS de Miami presenta las películas que predice que serán las favoritas para la temporada de premios (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:30 GMT.- Doral.- EEUU INMIGRACIÓN.- Activistas protestan para que la ciudad más venezolana de EEUU cancele su acuerdo con ICE (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00 GMT.- Nueva York.- EEUU ARTE.- El Museo Whitney de Nueva York inaugura una exposición retrospectiva sobre Roy Lichtenstein, 'Like New' (Como nuevo), con 130 obras del icónico artista pop desde 1940 a 1990 que invitan a reflexionar sobre la cultura de la imagen y el valor comercial del arte. 99 Gansevoort Street, New York (Texto) (Foto)

15:00 GMT.- Ciudad de Panamá.- PANAMÁ MINERÍA.- Ciudad de Panamá - Organizaciones ambientales de Panamá reaccionan ante la propuesta de una comisión de Gobierno de cerrar de manera ordenada una gran mina de cobre, paralizada desde 2023 por un fallo judicial tras una oleada inédita de protestas que esas mismas agrupaciones lideraron. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00 GMT.- Manta.- ECUADOR EEUU.- Una jueza de Ecuador publica su sentencia contra 32 tripulantes de dos barcos interceptados y hundidos por Estados Unidos en aguas del Pacífico, procesados por presunta asociación ilícita por supuestamente reabastecer de combustible a 'narcolanchas' de Los Choneros. Unidad Judicial de lo Penal de Manta

16:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO AUTOMÓVIL.- El Instituto de Estadística de México presenta su reporte automotriz de vehículos ligeros de septiembre (Texto)

18:00 GMT.- Washington.- RESERVA FEDERAL.- La Reserva Federal publica las minutas de su reunión de política monetaria de septiembre. (Texto)

18:00 GMT.- Córdoba.- ARGENTINA ASTURIAS.- El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, inaugura en Buenos Aires el V Congreso de Asturianía (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA PALESTINA.- Manifestación en favor de Palestina organizada por el comité Octubre por Palestina bajo el lema "El genocidio continúa" (Texto) (Foto) (Vídeo)

23:00 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA INFLACIÓN.- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia difunde el Índice de Precios al consumidor (IPC) de septiembre, después de que la interanual se situase en agosto en el 6,24 %. (Texto)

23:00 GMT.- Washington.- EEUU ELECCIONES.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da un mitin en San Antonio (Texas) para respaldar al candidato republicano al Senado por ese estado, Ken Paxton. (Texto)

Lima.- PERÚ TIPOS.- El Banco Central de la Reserva del Perú (BCRP) actualiza los tipos de interés de referencia. (Texto)

Montevideo - URUGUAY EL SALVADOR - El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, se reúne en Montevideo con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa. (Texto) (Foto) (Video)

Santo Domingo.- LATINOAMÉRICA ENERGÍA.- Celebración de la XI Semana de la Energía de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde), donde autoridades de 27 países debaten sobre los desafíos estratégicos de la transición energética regional, con énfasis en la transición energética justa, la innovación tecnológica, la integración energética regional y la seguridad energética. (Del 6 al 9 de octubre) (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México - MÉXICO EMPRESAS - El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de México, José Medina Mora, analiza en entrevista con EFE los retos para las empresas mexicanas ante un nuevo escenario de guerra comercial con Estados Unidos y la necesidad de diversificar mercados para reducir la dependencia de su principal socio comercial. (Texto) (Foto) (Video)

Buenos Aires.- ARGENTINA CONSTRUCCIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de Argentina publica los datos correspondientes a agosto pasado de la actividad de la construcción. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA INDUSTRIA.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de Argentina publica los datos correspondientes a agosto pasado de la actividad industrial. (Texto)

Montevideo - URUGUAY SINDICATOS (Entrevista) - En el marco de los 60 años de la fundación de la Convención Nacional de Trabajadores, el presidente de la central sindical PIT-CNT de Uruguay, Marcelo Abdala, habla en una entrevista con la Agencia EFE sobre la situación laboral del país y los desafíos que tiene el sindicalismo. Por Daniela Calone (Texto) (Foto) (Video)

Los Ángeles.- EEUU TAIWÁN.- La expresidenta taiwanesa Tsai Ing-wen participa en un evento en la Universidad de Stanford, la primera visita al país norteamericano desde que dejó el cargo en mayo de 2024 durante la que compartirá con académicos y funcionarios la experiencia tecnológica de Taiwán.

Caracas.- VENEZUELA CHÁVEZ.- El chavismo marcha en Caracas para conmemorar la última victoria del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) en elecciones en Venezuela. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY POBREZA.- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta su informe correspondiente a pobreza para el primer semestre de 2026. (Texto)

O.Medio

14:00 GMT.- Tel Aviv.- ISRAEL PALESTINA.- Da comienzo en Tel Aviv la ceremonia oficial en memoria de las 1.200 víctimas israelíes de los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023, con motivo del tercer aniversario de la masacre. (Texto) (Vídeo)

Asia

Pekín.- CHINA DIVISAS.- La Administración Estatal de Divisas (SAFE) de China divulga los datos de septiembre de las reservas nacionales de divisas extranjeras. (Texto)

Goheung.- COREA DEL SUR ESPACIO.- Corea del Sur realiza el quinto lanzamiento de su cohete espacial Nuri, que transportará 15 satélites, tras su anterior misión exitosa en noviembre de 2025. (Texto)

Seúl.- COREA DEL SUR EGIPTO.- El presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, inicia este miércoles una visita de Estado de tres días a Corea del Sur, la primera en una década, en la que se abordarán la cooperación económica, incluidas las inversiones y las cadenas de suministro, en medio de la diversificación de fuentes de crudo a raíz de la guerra de Estados Unidos contra Irán. (Texto)

08:00h.- Manila.- ASEAN ENERGÍA.- Los ministros de Energía de los países que integran la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) se reúnen en Filipinas para debatir sobre cooperación y seguridad energéticas, mientras la región lidia con el impacto en la materia derivado de la guerra en Irán.

África

Port Louis.- ÁFRICA CALIFICACIÓN.- La Unión Africana lanza oficialmente la Agencia de Calificación Crediticia de África (AfCRA) con el fin de proporcionar evaluaciones crediticias independientes centradas en el continente. (Texto)

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