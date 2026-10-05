Principales titulares de los periódicos para el martes 6 de octubre

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
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-- "Un 29-N de alta tensión"
-- "Así se tomó la decisión: "La gente está indignada. Hay que ir a elecciones""
ABC
-- "Sánchez abre la campaña con la treta al Congreso para colar los decretos"
-- "El objetivo de la Moncloa: lograr los escaños que permitan a su líder seguir en la oposición"
EL MUNDO
-- "Última jugada para sobrevivir"
-- "Sánchez, rey de los ciegos, deja una economía tuerta"
LA VANGUARDIA
-- "España decidirá el 29-N"
-- ""La CE dará cobertura legal a los municipios para limitar la vivienda turística""
LA RAZÓN
-- "El plan de La Moncloa: parón judicial y campaña de golpes"
-- "La Audiencia sigue adelante con las causas que acechan al partido, pero se descarta actuar en campaña"
EL PERIÓDICO
-- "Sánchez hace de las elecciones del 29N un plebiscito personal"
-- "Las lluvias revelan la falta de adaptación de las ciudades"