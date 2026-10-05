España arranca la preparación para el exigente doble choque ante Estados Unidos

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La selección española femenina de fútbol ha iniciado este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) su concentración para el doble amistoso ante Estados Unidos en tierras norteamericanas, con Alba Redondo (Juventus) y la debutante Natalia Ramos (Liverpool) como novedades para cubrir las bajas de última hora de Vicky López y Mariona Caldentey.

Durante la tarde, 24 de las 25 jugadoras convocadas por Sonia Bermúdez fueron llegando a las instalaciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), donde quedaron concentradas para iniciar este martes la actividad a las 10.30 horas con un entrenamiento abierto al público en el campo principal de la Ciudad del Fútbol.

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La lateral Oihane Hernández, jugadora del Orlando Pride de la National Women's Soccer League (NWSL), es la única ausente en Las Rozas, ya que se incorporará directamente en Estados Unidos, donde las actuales campeonas del mundo empezarán a preparar la defensa del título en el Mundial de Brasil del próximo año.

La concentración, marcada por la ausencia de la triple Balón de Oro Aitana Bonmatí, recién recuperada de unas molestias en el peroné que le obligaron a pasar por quirófano y que le tuvieron casi dos meses alejada de los terrenos de juego, y por las bajas de última hora de Vicky López y Mariona Caldentey, arranca cuatro meses después del último encuentro de las españolas, cuando certificaron su billete mundialista.

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Tras el entrenamientos de puertas abiertas y la rueda de prensa de la capitana Irene Paredes, el combinado español tomará un vuelo desde el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas hacia Washington, donde el sábado 10 de octubre disputarán su primer partido.

En la capital estadounidense se alojarán en el Melrose Georgetown Hotel y se ejercitarán miércoles y jueves en el campo del Episcopal High School, antes de cambiar sus sesiones de entrenamientos el viernes al Audi Field, también en Washington.

Allí, la campeona del mundo disputará ese sábado su primer encuentro frente a las estadounidenses (20.30 hora peninsular española). El domingo, después de entrenar de nuevo en el Episcopal High School, emprenderá su desplazamiento a Filadelfia.

En la ciudad del estado de Pensilvania, el equipo se concentrará en el Hotel du Pont Hotel. Las españolas entrenarán el lunes en el Subaru Park de Chester, a las afueras de Filadelfia, donde el martes (01.00 del miércoles en España) afrontarán su segundo duelo ante el combinado de Estados Unidos. Después del partido, el equipo tomará un avión hacia Madrid, a donde llegará el miércoles para poner punto y final a la concentración.

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--CONVOCATORIA DE LA SELECCIÓN.

PORTERAS: Cata Coll (FC Barcelona), Adriana Nanclares (Athletic Club) y Misa Rodríguez (Arsenal).

DEFENSAS: Laia Codina (West Ham United), María Méndez y Eva Navarro (Real Madrid), Irene Paredes (FC Barcelona), Ona Batlle (Arsenal), Mapi León y Lucía Corrales (London City), Oihane Hernández (Orlando Pride) y Andrea Medina (Manchester United).

CENTROCAMPISTAS: Alexia Putellas (London City), Patri Guijarro y Clara Serrajordi (FC Barcelona), Natalia Ramos (Liverpool FC), Clara Pinedo (Athletic Club) y Fiamma Benítez (Atlético de Madrid).

DELANTERAS: Athenea del Castillo (Real Madrid), Claudia Pina (FC Barcelona), Salma Paralluelo (Olympique Lyon), Edna Imade (Bayern de Múnich), Ornella Vignola (Everton), Ainhoa Marín (Real Sociedad) y Alba Redondo (Juventus).