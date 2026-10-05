Paz afirma que es "momento" de iniciar la transformación del sistema judicial en Bolivia

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La Paz, 5 oct (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este lunes que este "es el momento" para iniciar una transformación en el sistema judicial del país, una tarea pendiente desde hace años y que surge tras la destitución del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, detenido y acusado de supuesta protección al narcotráfico.

Paz llamó al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, al Legislativo, a la Fiscalía, a las universidades, a organizaciones sociales y a la ciudadanía, entre otros sectores, a generar una "convocatoria" para "transformar el sistema judicial".

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"Este momento será el más difícil, el más complicado (para Bolivia), pero es nuestro momento", dijo el mandatario durante el acto de reconocimiento del Ejecutivo a la decisión del Parlamento de nombrar a José Armando Urioste como fiscal general interino.

Paz alentó a Urioste a realizar varios cambios en la Fiscalía tras la destitución de Mariaca y mencionó que el Gobierno tiene "preacuerdos" con la cooperación internacional que permitirán "modernizar" y generar un cambio en el Ministerio Público.

Mariaca fue detenido el pasado miércoles y acusado por el Ejecutivo de supuestamente montar una organización criminal para proteger al "narcoterrorismo", por sus supuestos vínculos con el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset antes de ser fiscal general en 2024.

La detención de Mariaca ocurrió dos días después de que el Gobierno de EE.UU. lo incluyera en un listado de altos cargos y exfuncionarios de tres países a los que se les revocó el visado, acusándolos de ser "corruptos" y de "socavar Gobiernos elegidos democráticamente".

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La reforma de la justicia es un tema que se discute desde hace varias décadas en Bolivia, tras el retorno de la democracia en 1982.

Durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), con la promulgación de una nueva Constitución en 2009, se puso en vigencia la elección de altos magistrados del Poder Judicial mediante el voto ciudadano, previa preselección de candidatos en el Legislativo.

La elección en mención fue anunciada en su momento como uno de los pasos para la transformación de la Justicia, pero los comicios de 2011 y 2017 tuvieron una gran cantidad de votos blancos y nulos en rechazo a los procesos considerados manipulados por el entonces gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), para elegir a magistrados afines a ese partido al aprovechar su mayoría en el Parlamento.

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Los comicios judiciales de 2024 se realizaron de forma parcial por fallos constitucionales promovidos por candidatos inhabilitados y todavía está pendiente que se complete la elección de siete altos cargos en los tribunales Supremo de Justicia y Constitucional.

La crisis de 2019, que derivó en la renuncia de Morales a la Presidencia en medio de protestas ciudadanas que lo acusaron de realizar un fraude electoral en los comicios anulados de ese año, generó la reaparición del debate sobre la reforma judicial.

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El Gobierno de Luis Arce (2020-2025) hizo al menos tres intentos de reforma judicial, incluso al convocar a "notables" en el área, pero que no prosperaron por la falta de presupuesto para esa transformación.