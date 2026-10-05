(Crónica) El Córdoba reina en el intercambio de golpes con el Tenerife

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El Córdoba CF ha superado este lunes al CD Tenerife (3-2) en el último partido de la octava jornada de LaLiga Hypermotion, en el que el conjunto blanquiverde se adelantó hasta en tres ocasiones, la última de ellas con un zurdazo de Isma Ruiz en el minuto 77, y que le permite abandonar los puestos de descenso.

En un encuentro intenso en el Nuevo Arcángel, Eder García, con un disparo desde fuera del área y que tocó en el larguero antes de entrar dentro, rompió las hostilidades cuando apenas habían transcurrido tres minutos desde el pitido inicial, aunque el gol llegó con incertidumbre tras la revisión del VAR.

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El senegalés Christian Gomis aprovechó un desajuste defensivo local para igualar la contienda (min.17), pero los de Iván Ania volvieron a ponerse por delante después de que Diego Percan anotase en boca de gol (min.23). Todo en una primera mitad en la que Rubén Alves fue expulsado por un enfrentamiento con Enric Gallego, una decisión finalmente corregida gracias al VAR, que hizo al colegiado anular la roja al central cordobesista y mostrar amarilla a ambos, al delantero del cuadro tinerfeño por buscar el contacto.

Ya en el 68, Grant-Leon Ranos puso de nuevo el empate, antes de que Isma Ruiz, en el 77, rescatase los tres puntos. De esta manera, el Córdoba firma su tercer triunfo del curso y suma nueve puntos, que le permite dejar la zona de descenso dos por debajo; el Tenerife, por su parte, enlaza tres jornadas sin ganar y sigue con 11 unidades.

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