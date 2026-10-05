Las exportaciones colombianas aumentaron un 15,1 % en agosto impulsadas por ventas de oro

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Bogotá, 5 oct (EFE).- Las exportaciones colombianas alcanzaron los 4.456,2 millones de dólares en agosto, un aumento del 15,1 % frente al mismo mes de 2025, impulsadas por las ventas de oro, informó este lunes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Las ventas de oro no monetario -un rubro que incluye el oro que no forma parte de las reservas oficiales de los bancos centrales ni se utiliza como moneda de curso legal- alcanzaron los 707,6 millones de dólares, lo que supone un repunte del 127 % en la comparativa interanual.

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Las exportaciones de combustibles fueron de 1.786,1 millones de dólares, con un crecimiento del 23,8 % frente a agosto de 2025, debido principalmente al aumento de las ventas de carbón (99,4 %) y de petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos (12,3 %).

Por su parte, las exportaciones de manufacturas alcanzaron 892,2 millones de dólares, un 5,6 % más que en agosto del año pasado.

En contraste, las ventas externas de productos agropecuarios, alimentos y bebidas cayeron un 16 % y se situaron en 1.066,8 millones de dólares.

Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas en agosto, con el 27,2 % del total, seguido de Panamá (10,6 %), Italia (6,5 %), Brasil (3,8 %), México (3,7 %) y Turquía (2,7 %).

Entre enero y agosto, las exportaciones colombianas acumularon ventas por 36.880,7 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 12,8 % frente a los 32.704 millones de dólares registrados en el mismo periodo de 2025.

Hace dos semanas, el DANE divulgó que Colombia registró un déficit interanual en su balanza comercial de 2.797,8 millones de dólares, lo que supuso un incremento del 65 % del déficit en la comparativa interanual, debido en parte a un aumento del 22,9 % de las importaciones, que alcanzaron los 7.968 millones de dólares en julio. EFE

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