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Un juez federal de Estados Unidos ha admitido una demanda presentada por el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, contra el diario 'The New York Times' y la editorial Penguin Random House, por un libro publicado en 2024 por esta última y escrito por dos periodistas del citado medio que, bajo el título "Perdedor afortunado" ('Lucky Loser'), narra el ascenso del magnate republicano en el sector inmobiliario.

En la sentencia, el juez federal de distrito Steven Merryday, nombrado en su día por el expresidente George H. W. Bush, ha estimado que Trump podría demostrar que los periodistas hicieron a sabiendas declaraciones falsas sobre él.

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"Cualquiera que publique la afirmación de que otra persona ha cometido un delito de la naturaleza compleja descrita en algunas de las declaraciones impugnadas* actúa necesariamente con motivos concretos para dudar de la veracidad de sus declaraciones y con conocimiento de un alto grado de probabilidad de que sean falsas", ha escrito en el fallo, recogido por el portal de noticias The Hill. "En otras palabras, saben que no lo saben, pero eso no les disuade", ha agregado.

El 'Times' había intentado desestimar las alegaciones de Trump aprovechando que, mientras que los demandantes comunes solo tienen que demostrar la falsedad de una declaración, aquellas presentadas por figuras públicas deben demostrar además que el demandado actuó a sabiendas de que lo que dijo era falso o que actuó con un 'desprecio temerario' por la verdad.

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Pese a que ahora el magistrado ha dado vía libre a la demanda presentada por el jefe de la Casa Blanca, el referido diario ha manifestado a través de su portavoz Charlie Stadtlander que sigue "creyendo que la alegación restante en la demanda carece de fundamento jurídico". "Estamos deseando exponer este argumento mientras continuamos defendiéndonos contra este ataque infundado contra 'The Times' y los derechos de la prensa libre e independiente en este país", ha afirmado en una declaración a The Hill.

Este caso se suma a las anteriores demandas del propio Trump contra el 'Times' y el 'Wall Street Journal', ambas desestimadas; a los casos en los que logró obtener acuerdos extrajudiciales con CBS News y ABC News en 2024 y al litigio actualmente activo contra la BBC, a la que acusa igualmente de difamación.

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