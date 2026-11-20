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Seúl, 20 nov (EFE).- El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, exigió este viernes castigos ejemplares por las infracciones cometidas en los principales exámenes nacionales ante temores por las trampas con inteligencia artificial (IA), un día después de que se detectaran 111 infracciones relacionadas con dispositivos electrónicos durante el examen de acceso a la universidad.

"Parece que los métodos habituales ya no permiten impedir eficazmente las trampas que se aprovechan de la inteligencia artificial y los equipos avanzados", reconoció Lee durante una reunión con sus principales asesores en Seúl, retransmitida en la televisión pública KTV.

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El mandatario reclamó "sanciones ejemplares" tanto en las evaluaciones futuras como en las ya celebradas, mientras defendió que la confianza en una evaluación justa del mérito y el esfuerzo personal constituye uno de los pilares de la sociedad surcoreana.

"Debemos reformar rápida e integralmente (...) el sistema de exámenes nacionales para adaptarlo a las nuevas circunstancias", agregó el mandatario, al pedir garantizar la equidad de las evaluaciones públicas y privadas.

Las declaraciones de Lee llegan un día después de la celebración del 'Suneung', el exigente examen nacional de acceso a la universidad, que este año estuvo marcado por medidas extraordinarias para prevenir trampas con IA, como el envío de alertas de emergencia para hacer sonar los móviles y la inspección de dispositivos inteligentes.

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Según el Ministerio de Educación, 54 de las infracciones fueron detectadas mediante las alertas de emergencia, otras 52 mediante distintos controles y en cinco se constató la utilización de dispositivos durante el examen, entre ellos gafas con inteligencia artificial y minicámaras.

Los controles se reforzaron después de que el aspirante mejor clasificado en un examen de contabilidad fiscal confesara el domingo pasado haber utilizado una minicámara para enviar preguntas a una IA y consultar las respuestas en un teléfono.

Este jueves, además, fue hallado sin vida un universitario treintañero que había sido denunciado por sospechas de fraude con IA en el examen de acceso a la facultad de derecho este año, y en la selectividad coreana en 2025. EFE

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