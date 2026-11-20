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La vida de Irene Villa y David Serrato se paralizaba hace varias días cuando, con fuertes dolores desde junio y tras realizarle diferentes pruebas médicas tras varias semanas ingresado, el coach era diagnosticado de un Linfoma No Hodkin que superó en 2007 y que, como revelaba en una carta abierta a través de sus redes sociales, había vuelto con más fuerza 19 años después.

Y aunque el soriano ha asegurado que afronta su enfermedad con fuerza y positividad tras comenzar su tratamiento de quimioterapia e inmunoterapia en un hospital de Madrid, y está convencido de que superará este trance siendo otra persona y más unido todavía si cabe a su mujer -para la que no tiene más que buenas palabras por cómo se está volcando con él-, no oculta que están siendo momentos muy duros.

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Ahora ha sido Irene la que ha roto su silencio sobre el delicado trance de salud que está afrontando David tan solo dos años después de su boda y, en declaraciones a la revista '¡Hola!', ha confesado que es su marido el que le está dando ánimos a ella "porque estoy un poco hundida. Un poco bastante" ha reconocido, admitiendo que no pensaba que su enfermedad sería tan grave, aunque está segura de que se va a curar porque "lo siento en lo más profundo de mi corazón y de mi alma". "Esto es lo más inesperado, inadvertido y doloroso que me ha pasado en mi vida" se ha sincerado.

Tras estas desgarradoras declaraciones, la periodista ha reaparecido ante las cámaras cabizbaja y sin poder ocultar su preocupación. Al lado de su pareja en todo momento, Irene se ha separado durante unos minutos de David para acudir a una farmacia a comprar unos medicamentos, y ataviada con ropa deportiva y caminando con la ayuda de un bastón hasta su coche, ha sido incapaz de disimular en su rostro serio y en su gesto pensativo lo complicado que está siendo ver al amor de su vida enfermo.

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