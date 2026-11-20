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Moscú, 20 nov (EFE).- Un moscovita ha ganado casi 30 millones de rublos (unos 360.000 dólares) en la lotería tras leer la novela ‘El jugador’ de Fiódor Dostoyevski, una de las figuras más destacadas de la literatura rusa y universal, informaron medios locales.

El afortunado, identificado como Vasili, trabaja como jurista y es aficionado al ajedrez, según la agencia RIA Nóvosti.

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El hombre aseguró que eligió los números ganadores al azar y sin un método específico poco después de terminar la lectura de ‘El jugador’.

Vasili no piensa derrochar el dinero y lo piensa gastar poco a poco, ya que cuenta con todo lo que necesita ahora, incluida una casa propia.

Eso sí, el moscovita relató que planea compartir el premio con organizaciones benéficas que ayudan a niños y animales callejeros.

Dostoyevski escribió ‘El jugador’, una obra maestra sobre la ludopatía y sus consecuencias, en 1866 para saldar sus propias deudas de juego.EFE