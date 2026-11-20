20/11/2026 Rosalía ha reaparecido por sorpresa este jueves en Barcelona. Rosalía lo ha vuelto a hacer. Después de arrasar en los Grammy Latinos con cinco premios y hacer historia con sus nueve nominaciones a los Grammy -entre las que se encuentran 'Mejor álbum del año'; 'Mejor canción del año' por Berghain; 'Mejor grabación del año', o 'Mejor*vídeo musical' también por Berghain- la cantante ha regresado a España para asistir este viernes a la gala de Los40 Music Awards Santander 2026 y ha desatado la locura con su reaparición sorpresa en el centro de Barcelona. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Guardar

Rosalía lo ha vuelto a hacer. Después de arrasar en los Grammy Latinos con cinco premios y hacer historia con sus nueve nominaciones a los Grammy -entre las que se encuentran 'Mejor álbum del año'; 'Mejor canción del año' por Berghain; 'Mejor grabación del año', o 'Mejor*vídeo musical' también por Berghain- la cantante ha regresado a España para asistir este viernes a la gala de Los40 Music Awards Santander 2026 y ha desatado la locura con su reaparición sorpresa en el centro de Barcelona.

Como si de una 'Reina Maga' se tratara, la artista ha hecho su aparición en un camión junto al céntrico Convent dels Àngels de su ciudad natal y, derrochando simpatía, y cercanía, ha lanzado zapatillas -su nuevo modelo para New Balance, '990v7'- a sus seguidores entre risas, selfies y autógrafos para celebrar el lanzamiento de las deportivas, que apenas 15 días después de su lanzamiento ya ha convertido en virales y se han agotado en la web de la marca.

PUBLICIDAD

Sin la compañía de su inseparable Loli Bahía, Rosalía ha apostado por la comodidad y, lejos de los glamourosos estilismos con los que ha impactado en los últimos tiempos, ha lucido un look casual formado por pantalones negros y jersey al tono con la espalda descubierta, doble cinturón de cuero, y el pelo recogido en un moño despeinado con los mechones delanteros sueltos.

Además de este encuentro tan especial con sus fans para agradecerles su apoyo incondicional regalando sus zapatillas -una acción organizada por varios clubs de fans de su localidad natal de Sant Esteve Sesrovires-, la cantante de 'La perla' ha visitado la exposición retrospectiva dedicada a las New Balance 990 en el Convent dels Àngels, donde ha tenido la oportunidad de disfrutar de una actuación de los chicos del coro de Xamfrà, un centro musical para la inclusión social del Raval.

PUBLICIDAD

Emocionada, Rosalía les ha felicitado por su talento y les ha animado a seguir persiguiendo su sueño y a "no dejar de cantar nunca". Y, aunque no ha hecho declaraciones a la prensa, sí ha confirmado con una gran sonrisa que está feliz de volver a España en este momento tan especial de su carrera.