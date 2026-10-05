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La producción industrial de Brasil bajó un 0,6% en agosto y fue un 1,2% inferior a la de hace un año

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La producción industrial de Brasil se redujo un 0,6% el pasado mes de agosto frente a la subida del 0,1% de julio, según se desprende de los datos divulgados por el Instituto Brasileño de Geografía e Estadística (IBGE).

Además, la actividad industrial se situó en agosto un 1,2% por debajo de los niveles de hace un año, aunque sí se expandió un 0,8% en el acumulado hasta el octavo mes del ejercicio y un 0,6% en los últimos doce meses.

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El epígrafe de bienes de consumo retrocedió en agosto un 1,5%, dentro del cual las mercancías semiperecederas y perecederas y las no perecederas bajaron un 1,7% y un 1%, respectivamente. Después, los bienes de capital se anotaron una lectura negativa del 0,6% y los intermedios del 0,2%.

En comparativa interanual, el IBGE ha destacado los empeoramientos del sector farmacéutico (-22,3%), de maquinaria y equipamientos (-8%) y de productos químicos (-3,8%), mientras que la industria automotriz (6,6%) y la extractiva (2,4%) registraron los mayores aumentos.

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