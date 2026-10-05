La inflación interanual de Turquía baja del 30 % por primera vez en cinco años

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Estambul, 5 oct (EFE).- La inflación interanual de Turquía bajó en septiembre de forma clara hasta situarse en el 29,7 %, su nivel más bajo en cinco años, informa este lunes el Instituto Estadístico turco (TÜIK).

El encarecimiento de precios se redujo así 1,8 puntos respecto al registrado en agosto (31,5 %).

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Es la primera vez desde noviembre de 2021 que la inflación interanual baja de la cota del 30 %, después de oscilar en los últimos doce meses entre el 33 y el 30 %.

Al igual que en los meses anteriores, los sectores con mayor inflación interanual son la enseñanza y la sanidad privadas, seguidos de la vivienda, que se mantiene en un 40 % y, a cierta distancia, la hostelería, con un 29 % y la alimentación, con un 27 %.

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El dato oficial de la inflación interanual publicado por TÜIK es muy inferior al que calcula ENAG, un grupo independiente de académicos y economistas, que estima el valor real de este mes en un 46 %, según anunció en un comunicado difundido hoy.

El Banco Central de Turquía, que considera la lucha contra la inflación su prioridad principal, recortó los tipos de interés por última vez en enero pasado, colocándolos en un 37 %, nivel en el que los ha mantenido desde entonces. EFE

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