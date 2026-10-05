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Netanyahu felicita a su "amigo" Flávio Bolsonaro por su "gran victoria" en la primera vuelta electoral en Brasil

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha felicitado este lunes a su "amigo" Flávio Bolsonaro por su "gran victoria" en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, en las que se ha hecho con un 47% de los votos, con lo que se enfrentará en segunda ronda con el actual mandatario, Luis Inácio Lula da Silva.

"Felicidades a Flávio Bolsonaro por la votación de ayer y buena suerte en la final", ha dicho Netanyahu en un mensaje publicado por su oficina a través de redes sociales. "Espero con interés restablecer la extraordinaria amistad entre Israel y Brasil. Mis mejores deseos por su gran victoria, amigo mío", ha zanjado.

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El candidato ultraderechista e hijo del expresidente Jair Bolsonaro se ha hecho con cerca del 47% en la primera vuelta, imponiéndose a Lula da Silva, quien ha obtenido alrededor del 45% de las papeletas. La segunda vuelta tendrá lugar el 25 de octubre, después de que ninguno lograra la mayoría absoluta en las urnas.

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