Jeffrey Jarquín, un exreo político deportado por EEUU y encarcelado de nuevo en Nicaragua

Guardar

San José, 5 oct (EFE).- El expreso político nicaragüense Jeffrey Isaac Jarquín, conocido popularmente en las filas opositoras como 'El Nene', volvió a las celdas de la principal cárcel de Nicaragua minutos después de que un avión con deportados desde Estados Unidos aterrizara en el aeropuerto internacional de Managua.

Tras pasar casi ocho meses bajo la custodia de las autoridades migratorias de los Estados Unidos (ICE), donde intentaba refugiarse y tramitar un asilo político que le salvara la vida, el joven fisicoculturista de la ciudad caribeña de Bluefields terminó atrapado en el peor de sus escenarios: la devolución directa a las manos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

PUBLICIDAD

Tras su deportación el 1 de octubre, regresó al Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, prisión conocida como 'La Modelo'.

La alerta sobre su captura inmediata fue confirmada por sus familiares al periodista nicaragüense desnacionalizado Miguel Mendoza, radicado en Miami, desatando una ola de indignación y temor en las redes de activistas y defensores de derechos humanos.

Jarquín, quien ya había sufrido el calvario de la prisión política entre julio de 2018 y junio de 2019 tras sumarse a las protestas ciudadanas contra el Gobierno de Ortega y Murillo, se convierte en el primer perfil de alto riesgo devuelto formalmente por las autoridades estadounidenses que es encarcelado de inmediato a su regreso forzado.

PUBLICIDAD

El pasado viernes, Human Rights Watch (HRW) denunció que ocho exiliados nicaragüenses a quienes el Gobierno sandinista despojó de su nacionalidad han sido detenidos por las autoridades migratorias de Estados Unidos y están en riesgo de ser deportados.

Siete de los ocho forman parte de los 222 presos políticos que el Gobierno nicaragüense expulsó a Estados Unidos en febrero de 2023, tras declararlos "traidores" y retirarles la nacionalidad. El octavo es el periodista Luis Galeano, también privado de su nacionalidad ese mes, y liberado bajo fianza.

PUBLICIDAD

Jarquín es un expreso político que el 13 de julio de 2018 sobrevivió a un ataque armado de policías y paramilitares en la estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), donde estaba atrincherado en protesta, y al templo católico Divina Misericordia, al sur de la capital nicaragüense, que dejó como saldo dos estudiantes muertos.

En noviembre de ese año, el Ministerio Público (Fiscalía) de Nicaragua pidió 21 años de prisión para él y otros ocho estudiantes inculpados por "terrorismo" y otros delitos, luego que el juez suplente del Juzgado Tercero de Juicio de Managua, Álvaro Martínez, lo declara culpable tras participar en las manifestaciones antigubernamentales.

PUBLICIDAD

Fue excarcelado en junio de 2019 a través de una amnistía y posteriormente denunció haber sido golpeado en prisión hasta sangrar y recibir quemaduras alrededor de sus genitales por parte de los carceleros, tras reclamar por el trato inhumano que supuestamente recibían varios convictos ancianos.

Tras denunciar a los carceleros, recibió amenazas y abandonó Nicaragua con destino a EE.UU., donde cruzó la frontera de forma irregular.

En febrero de 2026, 'El Nene' fue arrestado en Miami por un cargo de agresión y posteriormente quedó bajo la custodia de los agentes del ICE (.

El exiliado defensor de derechos humanos nicaragüense Pablo Cuevas dijo a la plataforma Despacho 505 que el opositor mantenía una orden de deportación activa y aunque tenía el recurso legal de apelar, optó por no prolongar su detención en Estados Unidos y solicitó formalmente la deportación hacia un tercer país seguro. Sin embargo, las autoridades estadounidenses procedieron con su repatriación forzada a Nicaragua.

PUBLICIDAD

Según el periodista Mendoza, el excarcelado sería inicialmente enviado a la República Centroafricana luego de que expresara el riesgo que corría si lo enviaban a Nicaragua.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

PUBLICIDAD

Esos comicios se desarrollaron con los principales contendientes en prisión, quienes luego fueron expulsados del país y privados de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras ser acusados de "golpistas" y de "traición a la patria". EFE