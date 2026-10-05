Jay Wheeler llega al Roig Arena el 8 de diciembre con su gira 'La Voz Favorita'

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El artista puertorriqueño Jay Wheeler ofrecerá un concierto el 8 de diciembre en Roig Arena en el marco de su gira mundial 'La Voz Favorita', que incluirá los temas de su nuevo trabajo discográfico. Las entradas para el concierto salen a la venta el viernes, 9 de octubre, a las 11.00 horas en la página web del recinto.

La gira, que está inspirada en su último trabajo discográfico, marca una nueva etapa en la trayectoria del puertorriqueño y llevará a los escenarios las canciones que han definido este capítulo de su carrera. El álbum cuenta ya con varios temas que se han posicionado en lo alto de las listas de música, como 'De Lejitos', una canción que alcanzó el número 1 en Billboard Latin Airplay y el número 7 en Billboard Hot Latin Songs, según ha informado la organización en un comunicado.

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Además cuenta con una certificación Platino Latino de la RIAA y ha superado los 229 millones de reproducciones entre su versión original y el remix junto a Omar Courtz. La gira también incluirá éxitos de su repertorio como 'Fuga' o 'Refe 1', entre otros.

"Esta nueva gira de 'La Voz Favorita' va a ser muy especial, ver y escuchar a todos mis fanáticos cantar todas mis canciones es una de las cosas más bonitas de esta carrera y me siento muy bendecido al saber que nuevamente tendré la oportunidad de hacerlo", ha asegurado Wheeler.

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La gira comenzará en España el próximo mes de diciembre y se extenderá en marzo de 2027 por Estados Unidos y entre abril y junio pasará por Latinoamérica.