El Supremo de EEUU analiza si petroleras deben responder por daños climáticos

Guardar

Washington, 5 oct (EFE).- La petrolera estadounidense ExxonMobile pidió Supremo del país intervenir "pronto" para impedir que alcaldías y comunidades presentar demandas en su contra por los daños causados por el cambio climático.

El máximo tribunal de EE.UU. celebró hoy la primera audiencia en un importante caso, en el que deberá decidir si permitir que una región en Colorado puede hacer responsable judicialmente a Exxon y Suncor Energy por los costos que su localidad ha incurrido en lidiar con desastres naturales, que han ido en aumento debido al cambio climático, como sequías, incendios o inundaciones.

PUBLICIDAD

Durante la vista, uno de los abogados de Exxon argumentó que, si se le permite al condado de Boulder seguir adelante con su demanda, miles de regiones en todo el país podrían influir en "en la política energética al pedir a los jueces que impongan indemnizaciones exorbitantes".

"Dada la enorme magnitud de estos casos, en los que los demandantes reclaman miles de millones de dólares (...) necesitamos una respuesta a esta cuestión cuanto antes", señaló Kannon Shanmugam, abogado de Exxon ante los magistrados.

El condado de Boulder presentó la demanda en primera instancia en 2018, en la que acusan a Exxon y Suncor de haber ocultado al público la información que tenían sobre el daño que provoca la quema de combustibles fósiles y exigen que las empresas paguen por los daños que el clima extremo ha causado en su región y a sus residentes.

PUBLICIDAD

El caso llegó hasta la corte Suprema de Colorado, que falló a favor de Boulder, pero las petroleras apelaron y pidieron al máximo tribunal de EE.UU. intervenir.

Esta vista tuvo lugar al comienzo del curso judicial 2026-2027 del Supremo, que culminará el próximo verano, donde se espera que se emita una decisión sobre este caso. EFE