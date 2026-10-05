Agencias

El Nikkei sube un 2 % en la apertura y recupera la barrera de los 69.000 por tecnológicas

Guardar

Tokio, 5 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, repuntaba por encima del 2 % en la apertura de la sesión de este lunes, recuperando por primera vez en aproximadamente un mes y medio la barrera de los 69.000 puntos, impulsado por las ganancias en el sector tecnológico.

Transcurrida la primera media hora de negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, subía un 2,05 %, o 1.401,88 puntos, hasta ubicarse en los 69.711,34 enteros.

PUBLICIDAD

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, crecía un 1,07 %, o 43,61 puntos, hasta las 4.134,61 unidades.

El grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, uno de los mayores inversores en IA a nivel mundial, ganaba un 2,88 %, mientras que la empresa Fujikura, que fabrica cables eléctricos para centros de datos y se ha beneficiado del entusiasmo por la IA, sumaba un 0,32 %.

PUBLICIDAD

Además, el fabricante japonés de memorias Kioxia crecía un 3,59 % y las firmas del sector de los semiconductores Tokyo Electron y Advantest aumentaron, respectivamente, un 4,34 % y un 5,13 %.

El principal fabricante de vehículos del país, Toyota, se incrementó un 1,14 %; mientras que el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony se revalorizaba un 0,59 % y la empresa japonesa de videojuegos Nintendo aumentaba un 0,83 %. EFE

Últimas Noticias

El fujimorismo puede quedarse nuevamente sin ninguna gobernación regional en Perú

Infobae

Cuatro miembros del clan Bolsonaro aseguran sus bancas en las legislativas de Brasil

Infobae

La oposición gana dos ciudades principales de Paraguay, según datos preliminares

Infobae

Un bolsonarista sorprende en Río al superar al candidato de Lula y obliga a segunda vuelta

Infobae

Cocodrilos tumba a los Elefantes en el comienzo de la Serie de Béisbol de Cuba

Infobae