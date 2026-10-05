Cocodrilos tumba a los Elefantes en el comienzo de la Serie de Béisbol de Cuba

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La Habana 4 oct (EFE).- Cocodrilos de Matanzas, actual campeón del béisbol cubano, comenzó con buen pie la edición 65 de la Serie Nacional al derrotar por 6-0 a los Elefantes de Cienfuegos.

Dieciséis equipos comenzaron la temporada en ocho estadios de la isla. Leones de Industriales , que se impuso por 5-1 a los Vegueros de Pinar del Río en el coliseo Latinoamericano de La Habana, conocido como la catedral del béisbol en la isla.

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Alazanes de Granma blanquearon por 14-2 a los Cachorros de Holguín, mientras que los Gallos de Sancti Spítirus vencieron por 9-4 a Toros de Camagüey.

Este nuevo campeonato, con una versión reducida, tendrá 44 juego por cada novena en la fase regular debido a la crisis económica y energética del país caribeño. El torneo se jugará en dos zonas: occidental y oriental, cada una de ellas con dos grupos de cuatro conjuntos.

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Este diseño busca "optimizar los recursos logísticos, acortar los traslados y asegurar la vitalidad de la competencia en medio del actual panorama económico".

La Zona Occidental estará integrada por los equipos de las provincias Pinar del Río, Artemisa, Industriales, de La Habana, y el municipio especial Isla de la Juventud en el grupo A, mientras Mayabeque, Matanzas, Cienfuegos y Villa Clara competirán en el B.

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El grupo C agrupa a los colectivos de las provincias centro y este Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Camagüey y Las Tunas, en tanto el D lo componen Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, de la zona oriental.

Entre las novedades del nuevo campeonato destaca que los equipos podrán contar con patrocinio acorde a las nuevas leyes adoptadas por el país.

Además regirán normas técnicas como la implementación del reloj de pitcheo con un límite de 20 segundos entre lanzamientos, con o sin corredores en base, lo que persigue agilizar los tiempos de juego.

En cuanto a los equipos, los cuatro primeros de cada zona avanzarán a una postemporada con sistema Page, mientras los campeones del occidente y el oriente se enfrentarán posteriormente por la corona nacional en una final pactada al mejor de siete encuentros.

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El béisbol, considerado el rey de los deportes en Cuba y declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2021, se introdujo, según los historiadores, sobre 1860 a través de insulares que estudiaban en Estados Unidos.

Aunque se ha mantenido como un deporte muy popular, en los últimos años, hay aficionados a la pelota que manifiestan insatisfacción por la calidad, sobre todo, en las competencias internacionales, y lamentan la pérdida de talentos de la disciplina que han abandonado el país, en su mayoría para ser fichados como agentes libres con la aspiración de llegar a las MLB estadounidenses. EFE

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