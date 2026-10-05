El fujimorismo puede quedarse nuevamente sin ninguna gobernación regional en Perú

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Lima, 4 oct (EFE).- El partido fujimorista Fuerza Popular, de la derechista presidenta de Perú Keiko Fujimori, puede quedarse nuevamente sin lograr ningún gobernador regional en las elecciones regionales y municipales celebradas este domingo, de acuerdo a un sondeo a pie de urna.

El sondeo realizado por la encuestadora Datum para América Televisión, que tiene un margen de error del 4 %, refleja que ningún candidato a gobernador regional del partido oficialista Fuerza Popular ha sido el más votado en cada una de las circunscripciones.

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El candidato de Fuerza Popular con mejor resultado es Rolando Barboza en Lambayaque, situada en la coste norte de Perú, donde el fujimorismo ha obtenido el 18 % de los votos validos, lo que le sitúa en el segundo lugar de la votación, según este sondeo.

En esa región, el más votado es César Perales, el candidato del derechista partido Alianza Para el Progreso (APP), que obtendría el 27,5 % de los votos válidos, lo que le llevaría a una eventual segunda vuelta contra Barboza si se confirman estos resultados, al no haber pasado la valla del 30 % para ser proclamado ganador.

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En el Callao, provincia portuaria vecina a la capital Lima, el candidato fujimorista Miguel Cordano ha quedado tercero con el 11,4 % de los votos; mientras que en cuarto lugar quedaron Sihuar Heredia, con 8,9 % en la provincia de Lima, y Francisco Mendoza, con 12,1 % en Ucayali.

Las elecciones regionales y municipales han sido tradicionalmente una asignatura pendiente para el fujimorismo, al que le ha costado dominar la batalla electoral en las plazas más locales.

El partido de la actual presidenta, elegida hace apenas cuatro meses tras haber perdido tres veces consecutivas en segunda vuelta, viene de cosechar su peor resultado en elecciones municipales, cuando en 2022 apenas obtuvo tres alcaldías distritales.

En los comicios de este domingo estaban convocados en Perú más de 26,3 millones de peruanos para elegir a sus autoridades electorales para el período 2027-2030, entre ellas 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.892 alcaldes distritales. EFE